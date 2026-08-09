נחשף: המטוס החשאי שרוסיה מפחדת לאבד באוקראינה

תקיפת מטוסי סוחוי של רוסיה - צילום: מודיעין ההגנה של אוקראינה תקיפת מטוסי סוחוי של רוסיה | צילום: צילום: מודיעין ההגנה של אוקראינה 10 10 0:00 / 0:15

חיל האוויר הרוסי, הנחשב לאחד המתוקצבים והחזקים בעולם, עדיין לא הצליח להשיג שליטה מלאה על המרחב האווירי מעל אוקראינה. מומחים צבאיים מייחסים זאת להתמדתה של רשת ההגנה האווירית האוקראינית, שממשיכה לפעול ביעילות למרות שנות הלחימה.

מערך ההגנה האוקראיני משלב מערכות S-300 ותיקות יחד עם מערכות מתקדמות מהמערב, ובהן סוללות פטריוט ו-IRIS-T, ציוד מכ"ם מודרני ומטוסי F-16 שהצטרפו לאחרונה. שילוב זה הפך את המרחב האווירי מעל אוקראינה למסוכן ביותר עבור מטוסי הקרב הרוסיים.

מטוס סוחוי יוקרתי - צילום: משרד ההגנה הרוסי מטוס סוחוי יוקרתי | צילום: צילום: משרד ההגנה הרוסי 10 10 0:00 / 1:21