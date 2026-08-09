נחשף: המטוס החשאי שרוסיה מפחדת לאבד באוקראינה

חיל האוויר הרוסי, הנחשב לאחד המתוקצבים והחזקים בעולם, עדיין לא הצליח להשיג שליטה מלאה על המרחב האווירי מעל אוקראינה. מומחים צבאיים מייחסים זאת להתמדתה של רשת ההגנה האווירית האוקראינית, שממשיכה לפעול ביעילות למרות שנות הלחימה.
מערך ההגנה האוקראיני משלב מערכות S-300 ותיקות יחד עם מערכות מתקדמות מהמערב, ובהן סוללות פטריוט ו-IRIS-T, ציוד מכ"ם מודרני ומטוסי F-16 שהצטרפו לאחרונה. שילוב זה הפך את המרחב האווירי מעל אוקראינה למסוכן ביותר עבור מטוסי הקרב הרוסיים.
כלי הטיס המתקדמים נותרים מחוץ לזירת הלחימה
על רקע קשיים אלו, בולט במיוחד הימנעותה העקבית של רוסיה מהכנסת מטוסי הקרב החדישים והמתקדמים ביותר שברשותה לזירת הלחימה, ובראשם מטוס הקרב החשאי מדגם סוחוי-57 (Su-57). למוסקבה מספר מצומצם ביותר של מטוסים אלו במצב מבצעי - הערכות מדברות על פחות מ-35 יחידות בלבד.
נפילה או הפלה של מטוס כזה בידי כוחות ההגנה האוקראיניים תגרום למכה תדמיתית קשה ביותר לתעשיית הביטחון הרוסית, ותחסל למעשה כל סיכוי לשיווקו בשווקים הבינלאומיים. חשש זה מהווה שיקול מרכזי בהחלטות המבצעיות של מוסקבה.
בשונה ממטוסי ה-F-35 האמריקאיים שתוכננו לחדירה עמוקה לשטח אויב, הרוסים משתמשים במטוסי ה-Su-57 בעיקר כ"צלפים אוויריים" - הם משגרים טילים ארוכי טווח מתוך המרחב האווירי של רוסיה עצמה, תוך צמצום הסיכון למינימום האפשרי.
מעבר למשימות הגנתיות
בעקבות גל תקיפות המל"טים האוקראיניים בעומק השטח הרוסי, הוסטו מטוסי ה-Su-57 לאחרונה למשימות יירוט של כלי טיס בלתי מאוישים מעל שטח הפדרציה, במקום להשתתף בתקיפות ישירות באוקראינה. מהלך זה משקף את הקושי הרוסי להשיג יתרון אווירי מול הכוחות האוקראיניים.
הקושי הרוסי נובע ממספר גורמים מרכזיים בשדה הקרב: מערך הגנה צפוף המשלב ביעילות רבה אמצעים סובייטיים ישנים לצד טכנולוגיות מערביות מובילות, איום מטוסי ה-F-16 ששיפרו באופן משמעותי את יכולות היירוט האוקראיניות, וחוסר גמישות טקטי של חיל האוויר הרוסי.
חיל האוויר הרוסי מפגין לאורך כל תקופת הלחימה קושי בתיאום בזמן אמת בין כוחות הקרקע לכוחות האוויר, בשל דוקטרינת לחימה ריכוזית ונוקשה. המצב הנוכחי מוביל לשחיקה ולקיפאון במלחמה האווירית.
המשמעות המעשית
במקום שחיל האוויר הרוסי יכריע את המערכה מהאוויר, מוסקבה נאלצת להסתמך בעיקר על שיגור טילים ממרחק ועל פצצות דאייה (Glide Bombs), בעוד שמי אוקראינה נותרים זירה מסוכנת ומאיימת לשני הצדדים.
כפי שדווח לאחרונה, דוחות מודיעין אמריקניים מעריכים כי הקשיים הרוסיים באוקראינה עשויים להוביל את פוטין לנסות ולבחון את נחישות נאט"ו במתקפה מוגבלת במהלך השנים הקרובות. המלחמה האווירית הקפואה באוקראינה ממחישה את המגבלות של הכוח הצבאי הרוסי מול טכנולוגיה מערבית מתקדמת.
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