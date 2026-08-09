חברי הקונגרס מהמפלגה הדמוקרטית בארצות הברית מגבשים תכנית חקירות מקיפה המתמקדת בחברות עסקיות וקרנות פיננסיות הקשורות לנשיא דונלד טראמפ. התכנית, שתופעל במידה והדמוקרטים יזכו ברוב בבית הנבחרים בבחירות האמצע בשנת 2026, מהווה חלופה להליכי הדחה מיידיים.

נציגי המפלגה כבר החלו בהכנות מעשיות באמצעות משלוח מכתבים רשמיים לחברות טכנולוגיה, קבלנים ביטחוניים וקרנות השקעה. המטרה: לדרוש מסמכים ולהכין את הקרקע להוצאת צווי הבאה. בין הגופים הנמצאים במוקד הדיונים נמנים תאגידים גדולים כגון אלפבית, אפל, טסלה, פלנטיר, בלקרוק וחברת ההשקעות 1789 קפיטל.

הגישה המתוכננת מבוססת על הערכה שדרישת מסמכים מגופים עסקיים העובדים מול הממשל תניב תוצאות טובות יותר מפנייה ישירה לבית הלבן. הדמוקרטים מתכוונים לבחון חוזים של המשרד לביטחון המולדת, עסקאות בתחום האנרגיה, וקשרים עם קרנות עושר זרות, במטרה לבדוק האם נעשה שימוש בסמכויות ממשלתיות למטרות אישיות.

רוברט גארסיה, נציג דמוקרטי בוועדת הפיקוח, התייחס לנושא התקציבים והחוזים השונים והצהיר: "חוזי פנטגון מפוקפקים המרפדים את כיסיהם של בני הנשיא, מיליארדי הקריפטו של טראמפ והעסקאות האפלות בחדרים הסגורים עבור תורמי טראמפ, אנו שנבטיח שנילחם בשחיתות כאשר הדמוקרטים יחזירו לעצמם את הבית בנובמבר".

מצד הממשל הובהר כי הנשיא פועל כנגד מה שמכונה "סדר היום של השמאל הרדיקלי", וכי הממשל "מוכן להגיב לבקשות פיקוח, לא משנה מי יהיה בבית הנבחרים או בסנאט". מנהיגות המפלגה הדמוקרטית ציינה כי הניסיון מכהונתו הראשונה של טראמפ הוכיח שהליכי הדחה עלולים להימשך זמן רב ולהציג את הנשיא כנפגע.

עוזר בכיר במפלגה הדמוקרטית הסביר את התפיסה המנחה: "אנחנו לא נכנסים לזה כדי להדיח. אף אחד לא רוצה הצבעה שנכשלה ביום הראשון. ההתמקדות היא בבניית גוף של ראיות באמצעות חקירות שיוכלו להטיל אחריות על טראמפ".

במפלגה הובהר כי אפשרות ההדחה לא הוסרה לחלוטין מהשולחן, אך תישקל רק אם יתגלו ממצאים משמעותיים במהלך החקירות. אותו גורם בכיר הוסיף: "אם החקירות יחשפו ראיות שאנו מאמינים שפוגעות ברף הנדרש, לא נהסס לצעוד קדימה".

למרות ההצהרות הרשמיות, משקיפים פוליטיים בארצות הברית סבורים כי הדחה בבית הנבחרים היא רק עניין של זמן, אולם הדמוקרטים מעדיפים הליך ממושך יותר על פני משפט הדחה שבכל מקרה צפוי להיכשל בסנאט.