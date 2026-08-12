יום לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו אישר את קיצור תקופת ההכשרה שלו, הודיע סגן השר אלמוג כהן מעוצמה יהודית היום (רביעי) באופן רשמי כי יתמודד בפריימריז של הליכוד. ההחלטה מסמנת את סיום הדרך המשותפת של כהן עם מפלגת עוצמה יהודית בהנהגת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

ההחלטה על קיצור הפז"ם הגיעה לאחר שכהן לא הגיש מועמדות עצמאית במועד שנקבע, והותיר את הדלת פתוחה לאפשרות של שריון או קיצור תקופת הכשרה מטעם יו"ר המפלגה. כעת, עם אישור נתניהו, הדרך פתוחה בפניו להתמודד בבחירות המקדימות שיתקיימו בעוד מספר ימים.

"אני מודה על הזכות להמשיך ולשרת אתכם, אזרחי ישראל, ולהתמודד בפריימריז בליכוד", מסר כהן בהודעה שפרסם. "אני בטוח כי כפי שהייתי לצידכם בטוב וברע - כך אתם תהיו לצידי. אני מודה לראש הממשלה, בנימין נתניהו, על האמון והדרך המשותפת. בשם ה' נעשה ונצליח".

בסרטון תמיכה מיוחד שפרסם נתניהו, הבהיר ראש הממשלה את הרקע להחלטתו. "אלמוג, אני שמח היום לקבל אותך רשמית לשורות הליכוד. קיצור פז"ם, זה לוחם, איש הנגב, קדח לי חור כדי להביא את שדה התעופה בנגב, כל הכבוד", אמר נתניהו. "והיה איתנו בקול המכריע להעברת תקציב, אני לא שוכח את זה, ואני מודה לך".

כהן השיב לנתניהו: "תודה רבה לך אדוני. בעזרת השם לנצחון של המחנה בהנהגתך, שיהיה לנו רק טוב פה בעזרת השם".

דרך פוליטית סוערת

אלמוג כהן מכהן כיום כסגן שר במשרד ראש הממשלה. בתשפ"א הצטרף למפלגת עוצמה יהודית והפך לרכז המפלגה בדרום. בבחירות לכנסת ה-25 הוצב במקום השביעי ברשימה המאוחדת של הציונות הדתית ועוצמה יהודית, ונבחר לכנסת.

באייר תשפ"ג, לאחר עימות עם עוזרו של בן גביר, הדיח השר לביטחון לאומי את כהן מוועדת החוץ והביטחון, והכניס במקומו את לימור סון הר-מלך. המתחים בין השניים המשיכו גם בהמשך, כאשר בכסליו תשפ"ד הצביע כהן עם הקואליציה בעד החוק למיסוי רווחים כלואים, בניגוד להוראתו של בן גביר לחברי מפלגתו להצביע נגד החוק. בזכות הצבעתו עבר החוק על חודו של קול.

בניסן תשפ"ה התמנה כהן לסגן שר במשרד ראש הממשלה והתפטר מהכנסת מכוח החוק הנורווגי. מתוקף התפקיד היה אמור לעמוד בראש ועדת היגוי להקמת שדה תעופה משלים לנתב"ג בנגב. בתמוז אותה שנה הודיע על התפטרותו ועל חזרתו לכנסת, כדי לקדם הצעת חוק להקמת שדה תעופה אזרחי בנבטים, אך לבסוף חזר בו מההתפטרות.

לקראת הבחירות הקרובות היה ברור שכהן לא ימשיך בעוצמה יהודית. היו דיבורים על הקמת מפלגה עצמאית או על שריון בליכוד, אך בסופו של דבר בחר בדרך ההתמודדות בפריימריז - צעד שמעיד על ביטחונו ביכולתו לזכות במקום ראוי ברשימת הליכוד.

המעבר של כהן לליכוד מגיע על רקע המתחים הגוברים בין עוצמה יהודית לבין ראש הממשלה, כאשר מפלגת בן גביר תוקפת את הליכוד על סלוגן הבחירות שלו ועל כוונותיו הנטענות להקים ממשלת אחדות. כהן, שבחר לעבור לליכוד, מסמן קו פרידה ברור ממפלגתו לשעבר ומצטרף למאבק הפנימי על מקומות ברשימה.