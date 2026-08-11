בריכת תנינים ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעה שכנגד בסך של למעלה ממיליון שקלים (1,023,316 שקלים) נגד חברת "ביתן ניסים ובניו", אשר הפעילה את חוות התנינים במושב פצאל שבבקעת הירדן. התביעה הוגשה בתגובה לתביעת ענק שהגישה החברה נגד הרשויות בחודש פברואר על סך 53 מיליון שקלים, ודרישת המדינה כעת היא לקבל חזרה את כל ההוצאות שנגרמו לקופה הציבורית בעקבות עבודות אבטחה, פיקוח, גידור והמתת התנינים במקום.

לפי כתב התביעה שכנגד, המדינה נאלצה להיכנס בנעליה של החברה ולבצע את הפעולות הנדרשות להסרת סכנה ממשית לשלום הציבור ולבעלי החיים. בפרקליטות מציינים כי "המדינה נאלצה לפעול במקומה של החווה ולבצע פעולות שהחברה הייתה מחויבת לבצע לשם הסרת הסכנה לציבור ולבעלי החיים". 14 שנה של מחדלים ובריחות חוזרות עוד נטען כי במשך כ-14 שנים – מאז אירוע חמור בשנת 2011 שבו נמלטו עשרות תנינים מהחווה והיוו סכנה לציבור – התעלמה הנהלת החווה באופן מתמשך מהתראות, דרישות בטיחות, ביקורות ושימועים שנערכו לה. לפי המדינה, החברה העדיפה את שיקוליה הכלכליים על פני אבטחת המקום ורווחת חיות הבר, מה שהוביל לבריחות חוזרות ונשנות ולצורך בהתערבות ממשלתית רציפה. גם בלי כיפה וציצית: האב נלחם בחינוך דתי והפסיד יהודה פנחסי | 03.08.26 בעקבות הטענות על פינוי בית נוער לטובת מוסד חסידי: ראש העיר תוקף את נאור נרקיס יאיר טל | 02.08.26 "חרף ביקורות, התראות, שימועים ודרישות חוזרות, נטען כי החברה התעלמה לאורך שנים מהוראות הרשויות המוסמכות, נמנעה מלתקן את הליקויים והמשיכה להפעיל את החווה, תוך יצירת סיכון מתמשך לחיי אדם ולבעלי החיים שבחזקתה", נכתב בכתב התביעה. ממצאים קשים: התעללות וקניבליזם חלק מרכזי בתביעת המדינה מתבסס על חוות דעת מקצועית של השירותים הווטרינריים, שקבעה כי תנאי ההחזקה באתר הגיעו לכדי התעללות קשה. בביקורות שנערכו בחווה נחשפה תמונה עגומה: תנינים רבים סבלו מפציעות חמורות ומכריתת איברים כתוצאה ממאבקי שליטה וקניבליזם שנבעו מצפיפות קיצונית. במקום אותרו פגרי תנינים בוגרים במצב ריקבון מתקדם, פסולת רבה ובריכות מים עכורות ושחורות ללא ניקוז תקין. כמו כן, נמצאו תנינים שנקשרו בחבלים וכאלה שסבלו מחוסרים בגפיים.

חוות פצאל ( צילום: יאיר פז )

המתת 270 תניני יאור בוגרים

בשל הסכנה המיידית והממשית לחיי אדם, ולאחר שנבחנו חלופות מקצועיות שונות, הוחלט על צעד קיצוני של המתת 270 תניני יאור בוגרים. המדינה מדגישה כי הוצאות אלו – לצד עבודות האבטחה והגידור – נכפו עליה עקב מחדלי החברה, וכי אין שום סיבה שהציבור ישא בעלויות אלו.

"במסגרת התביעה שכנגד מבקשת המדינה לחייב את החברה להשיב את ההוצאות שבהן נשאה בעקבות פעולות אלה", נכתב בכתב התביעה.

גרסת החווה: "טבח בלמעלה מ-800 תנינים"

מנגד, חברת "ביתן ניסים ובניו", שבבעלות ניסים ביתן – קצין בכיר במילואים וחקלאי וותיק מהנגב והעוטף שהפעיל את החווה מאז הקמתה ב-1987 – מציגה תמונה הפוכה לחלוטין. בתביעה על סך 53 מיליון שקלים שהגישה החברה בפברואר, נטען כי המדינה פעלה באופן בלתי חוקי כאשר הרגה את כל התנינים בחווה לפנות בוקר 3 באוגוסט 2025.

בעוד המדינה טענה כי קיים חשש שגורמים עוינים יפרצו את הגדרות ויביאו לפריסת מאות התנינים באזור, בעלי החווה טוען כי "מעולם לא אירעה תקרית בטיחותית או אבטחתית, שפגעה בפועל בשלום הציבור".

בכתב התביעה של החברה נכתב בחריפות: "הנתבעים, חלקם רשויות מנהליות, התנהגו כאחרוני העבריינים עת הוציאו להורג וטבחו בלמעלה מ-800 תנינים שגילם למעלה מ-50 שנה, חיות בר מוגנות, שהם קניינה ורכושה הפרטי של התובעת. קשה לתאר את זוועות גיא ההריגה, ואת חייהם של כ-800 תנינים שהוצאו להורג לשווא".

החברה דורשת מבית המשפט לחייב את רשויות המדינה בפיצוי כספי מקיף בגין הנזקים הממוניים והבלתי-ממוניים שנגרמו לה, לצד אובדן רווחים עתידי. כעת, תצטרך ערכאה משפטית להכריע בין טענות המדינה על מפגע בטיחותי והתעללות, לבין טענות בעלי החווה על הרס נכס פרטי וטבח בבעלי חיים.