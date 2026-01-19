דרמה בגבול המזרחי: נוהל חדירה הוכרז ביישובי עמק הירדן לאחר שאותר קרע בגדר הגבול. כוחות צה"ל גדולים וכיתות כוננות עורכים סריקות נרחבות במרחב. חשש כי חשודים חצו את הגבול; התושבים הונחו לערנות (צבא וביטחון)
הקבינט אישר את הצעתם של שר האוצר סמוטריץ' ושר הביטחון ישראל כ"ץ להכריז ולהסדיר 19 יישובים חדשים; בין היישובים: גנים וכדים בצפון השומרון | "בתוך שלוש שנים ההצלחנו להסדַיר 69 יישובים חדשים – שיא שלא היה כמוהו. עם ישראל חוזר לארצו ומחזק את אחיזתו בה", אמר השר סמוטריץ' (חדשות בארץ)
אחרי שבועיים של מנוחה ואגירת כוחות, בין הזמנים אב מתקרב לסיומו, והיום מתחיל השבוע המלא והאחרון | לצערנו, החום כה גדול שהמסלולים והשמורות סגורות, כאשר גם חופי הים הנפרדים עמוסים עד להתפקע | במצבים שכאלה, אוצרות הטבע הן המפלט - ו"עמק המעיינות" או בשמו האמיתי "בקעת בית שאן" - משופעת באוצרות שכאלה | כדי שתוכלו לצאת ולהתרענן, סקרנו עבורכם (כמעט) את כל המעיינות והנחלים שבעמק, תהנו! (בין הזמנים)
"הכנסת קוראת לממשלת ישראל לפעול בהקדם להחלת הריבונות - המשפט, השיפוט והמינהל הישראלי על כלל מרחבי ההתיישבות היהודית על שלל צורותיה ביהודה, שומרון ובקעת הירדן", נקבע במבוא להחלטת הכנסת שעברה ברוב קולות ובתמיכה גם של חלק מחברי האופוזיציה | ההצעה המלאה שעברה (חדשות, פוליטי)