אירוע דרמטי שהסתיים בנס נחשף היום (יום ב') על ידי משטרת ישראל: נהגת שבלמי רכבה התקלקלו באמצע נסיעה מהירה בדרום הארץ, הצליחה לעצור בשלום הודות להדרכה מקצועית וקרירת רוח של מוקדנית מחוז דרום ומומחית תעבורה מתנדבת. התיעוד הקולי של השיחה הקריטית חושף רגעים מותחים שבהם ניהול נכון של האירוע מנע תאונה קשה.

כאשר הנהגת גילתה שמערכת הבלמים ברכבה חדלה לפעול בעת נסיעתה בכביש, היא פנתה בבהלה למוקד החירום של המשטרה. "אני עברתי באדום עכשיו, כמעט נכנסו בי. הוא נוסע לאט, אבל הוא עדיין נוסע", דיווחה הנהגת המבוהלת. המוקדנית מחוז דרום הגיבה מיד בקול רגוע: "אוקיי, תרגעי קודם כל, שתי ידיים על ההגה. רק שנייה, אני מעלה מומחה תעבורה על הקו. אל תנתקי לי בבקשה".

תוך רגעים ספורים הצטרפה לשיחה מומחית תעבורה מתנדבת מאגף התנועה, שהחלה להנחות את הנהגת בהוראות ברורות ומדויקות לשימוש בבלם היד: "תלחצי על הכפתור של ההנדברקס ותרימי את הידית לאט. לאט, לאט, יופי. הכל יהיה בסדר. תרימי עוד טיפה, תרימי יותר חזק. לא במכה אחת, ושהאצבע תלחץ על הכפתור כל הזמן". הנהגת תיארה את המצב: "הוא מאט. הוא עדיין לא עוצר אבל, הוא עדיין לא עוצר".

בעוד הרכב ממשיך להתקדם לעבר צמתים מואָרים, המשיכה המומחית להנחות בנחישות: "תמשיכי את הידית יותר חזק, כדי שהאוטו יעצור לפני הרמזור". הנהגת, שראתה לנגד עיניה רמזורים אדומים, קראה: "רמזורים אדומים, וואי אלוקים!", אך המשיכה לפעול לפי ההנחיות: "מושכת את הידית עוד חזק כדי שהאוטו יעצור לפני הרמזור".

לבסוף, בזכות ההדרכה המקצועית והשמירה על קור רוח, הרכב נעצר. מומחית התעבורה המשיכה להנחות: "האוטו עצר? יופי. שימי בפארקינג, תשאירי את ההגה ידני לחוץ תשאירי את הארבע וינקרים דולקים, תנשמי אוויר, תראי שאת יכולה לצאת מהאוטו בצורה בטוחה. תצאי בזהירות מהאוטו, ומוקד ישלח לך ניידת לשם". הנהגת, כשהיא נושמת לרווחה, עדכנה: "הוא עצר, עצר כן, סבנה", ויצאה מהרכב בשלום בעוד ניידת משטרה בדרכה למקום.