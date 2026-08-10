תנועת הליכוד פרסמה הודעה על הצטרפותו של איש העסקים אורן דוברונסקי למפלגה, כאשר הוא מיועד לתפוס את המקום ה-11 ברשימת המפלגה לכנסת כמשוריין. זהו השריון הראשון מתוך שמונת השריונים שהוקצו לראש הממשלה בנימין נתניהו עד למקום ה-30, הממוקמים במקומות 3, 5, 9, 11, 15, 18, 26 ו-29.

בהודעה שפרסמה המפלגה נכתב: "תנועת הליכוד מברכת את אורן דוברונסקי על הצטרפותו כמשוריין הראשון של המפלגה. אורן הוא איש עסקים מצליח, ממקימי ההייטק בישראל ואיש ימין. דוברונסקי מצטרף לנבחרת הליכוד ולאחר הבחירות יוביל את נושא הבינה המלאכותית במשק, בחינוך, ברפואה, בכלכלה ובכל ענפי המדינה". דוברונסקי מוכר לציבור הרחב גם מהשתתפותו בעבר בתוכנית הטלוויזיה "הכרישים".

שעות ספורות לאחר פרסום ההצטרפות, צצו ברשתות החברתיות פרסומים קודמים של דוברונסקי המעוררים שאלות. במהלך המלחמה פרסם דוברונסקי בפייסבוק התייחסות לסוגיית החטופים, שם כתב: "קרוב לוודאי שהם שמורים במנהרות כקלף היקר ביותר לביטחון צמרת החמאס, ולכן אין דאגה לפגוע בהם מעל פני השטח. צריך לפעול בעוצמה כאילו אין לנו שם חטופים. את המלחמה הזאת צריך לנצח בכל מחיר ואת חמאס להשמיד עד אחרון מפקדיו וחייליו, גם תוך כדי סיכון שחלק מהחטופים לא יחזרו. אין מה לעשות. זה נורא כואב אבל ככה זה במלחמה. ניצחון החמאס היא המטרה העליונה".

בנוסף לכך, לפני כחודשיים פרסם דוברונסקי ביקורת חריפה על נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כאשר כינה אותו בביטויים קשים ביותר. בפרסום נוסף טען כי טראמפ וצוותו אחראים ל"כישלון קולוסאלי" מול איראן, שלטענתו חמור אף יותר מ"הכישלון של ביידן באפגניסטן".