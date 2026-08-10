תנועת הליכוד פרסמה הודעה על הצטרפותו של איש העסקים אורן דוברונסקי למפלגה, כאשר הוא ישמש כמשורין הראשון של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

דוברונסקי, יזם ימני ממובילי תעשיית ההיי-טק בישראל, הקים את הסטארט-אפ הראשון שלו מיד עם שחרורו משירות צבאי בשנת 1996. אותו מיזם היה ללוח המודעות האינטרנטי הראשון במדינה.

בשנת 2008 עבר דוברונסקי מניו יורק לעמק הסיליקון שבקליפורניה. שלוש שנים מאוחר יותר, ביוני 2011, פתח את מסעדת "Oren's Hummus" בפאלו אלטו - המסעדה הראשונה שהגישה חומוס בעמק הסיליקון. עם השנים הרחיב את הרשת לשישה סניפים נוספים ברחבי ארצות הברית.

על פי דוברות הליכוד, דוברונסקי יקבל על עצמו לאחר הבחירות את הובלת נושא הבינה המלאכותית במשק הישראלי, בתחומי החינוך, הרפואה, הכלכלה ובכלל ענפי המדינה.