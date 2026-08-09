מבנים בלתי חוקיים במימון האיחוד האירופי בשטחי C, יהודה ושומרון ( צילום: רגבים )

תנועת רגבים ומנכ"לה מאיר דויטש הגישו בסוף השבוע שעבר כתב ערעור לבית הדין של האיחוד האירופי בלוקסמבורג, בו הם דורשים לבטל את הסנקציות שהוטלו עליהם על ידי מועצת האיחוד האירופי. מדובר בהליך המשפטי הראשון מסוגו שמגיש גורם ישראלי נגד סנקציות שהטיל עליו האיחוד האירופי.

בראש צוות עורכי הדין הבינלאומי שמוביל את ההליך עומדים עו"ד סלומה למסון מלשכת עורכי הדין בפריז ועו"ד ניק קאופמן מירושלים. כתב הערעור כולל ביקורת נוקבת על אופן הרכבת תיק הראיות שעליו נשען האיחוד האירופי בהטלת הסנקציות על התנועה.

מבנים בלתי חוקיים במימון האיחוד האירופי בשטחי C, יהודה ושומרון ( צילום: רגבים )