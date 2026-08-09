תנועת רגבים ומנכ"לה מאיר דויטש הגישו בסוף השבוע שעבר כתב ערעור לבית הדין של האיחוד האירופי בלוקסמבורג, בו הם דורשים לבטל את הסנקציות שהוטלו עליהם על ידי מועצת האיחוד האירופי. מדובר בהליך המשפטי הראשון מסוגו שמגיש גורם ישראלי נגד סנקציות שהטיל עליו האיחוד האירופי.
בראש צוות עורכי הדין הבינלאומי שמוביל את ההליך עומדים עו"ד סלומה למסון מלשכת עורכי הדין בפריז ועו"ד ניק קאופמן מירושלים. כתב הערעור כולל ביקורת נוקבת על אופן הרכבת תיק הראיות שעליו נשען האיחוד האירופי בהטלת הסנקציות על התנועה.
טענות לעיוותים ולהסתמכות על מקורות מוטים
בכתב הערעור נטען כי תיק הראיות שהציג האיחוד האירופי סובל מחוסר מקצועיות ומבוסס על פרסומים של גופי תקשורת וארגונים המזוהים עם השמאל הקיצוני. עוד מצביעים עורכי הדין על עיוותים וסילופים שונים בתיק.
בין הדוגמאות שמפורטות בערעור: ייחוס הריסת בית ספר בכפר ג'בת א-דיב לתנועת רגבים, בעוד שבפועל ההריסה בוצעה על ידי רשויות מדינת ישראל מכוח צו של בית המשפט המחוזי בירושלים, עקב סכנה מיידית לקריסת המבנה.
פגיעה בזכויות יסוד ובשלטון החוק
בתנועת רגבים מדגישים כי מעבר לטענות המשפטיות הספציפיות, הערעור עוסק בשימוש בסנקציות באופן שלטענתם פוגע בעקרונות דמוקרטיים בסיסיים, שכן הן הוטלו ללא שימוע או הליך הוגן. לדבריהם, דרך פעולה זו יוצרת אווירה של אי-ודאות ואימה, שכן אזרחים אינם יכולים לדעת מראש אם ומתי יוטלו עליהם סנקציות.
הסנקציות פוגעות באופן ממשי בזכויותיהם של אזרחי מדינות האיחוד לתרום או לתמוך בפעילות החוקית של התנועה, ואוסרות על קיום קשרים עסקיים עם חברות הרשומות באירופה, ובכלל זה בנקים, חברות אשראי וכרטיסי אשראי, חברות סליקה ונותני שירותים פיננסיים בינלאומיים נוספים.
"מעבר לנזק הכלכלי, הסנקציות פוגעות באופן חמור בחופש הביטוי ובשלטון החוק, שכן הן מענישות ארגון חברה אזרחית הפועל כחוק רק בשל כך שמימש את זכותו לפנות לערכאות המשפטיות בישראל ולהשתתף בהליכים דמוקרטיים," נמסר מהתנועה.
"רדיפה של ארגון לגיטימי"
מנכ"ל תנועת רגבים, מאיר דויטש, אמר: "האיחוד האירופי יצר מסך עשן משפטי מביך כדי לרדוף ארגון חברה אזרחית לגיטימי, רק משום שהוא מותח ביקורת פומבית על פעולותיו הבלתי חוקיות של האיחוד".
דויטש הוסיף: "הערעור שהגשנו בלוקסמבורג נועד לא רק להגן על פעילותה של רגבים ולבטל את הנזק הכלכלי הכבד שנגרם לה בעקבות הסנקציות, אלא גם לעמוד באופן נחוש מול הניסיון האירופי להטיל אימה על החברה האזרחית ועל הציבור בישראל, כחלק ממאמציו הרחבים לקדם את הקמתה של מדינת טרור פלסטינית, שתסכן את עתידה של מדינת ישראל".
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