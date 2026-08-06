בעקבות החלטתו של ח"כ דן אילוז להתפטר מהכנסת לאחר שעבר למפלגת ישראל ביתנו, צפוי להיכנס במקומו שבתאי קטש, המשמש כיו"ר המועצה הדתית בלוד ומאיים את משבצת "החרדי" הבא ברשימת הליכוד.

בראיון ראשון שהעניק קטש ל'בבלי', הוא התייחס לכניסתו המתוכננת לכנסת וטען כי בכוונתו לשמש קול לציבור החרדי בתוך תנועת הליכוד.

"הליכוד היא מפלגת עם, וגם למגזר החרדי יש מה לומר בתוכה", אמר קטש. לדבריו, "אני יכול לייצג את הדת לא פחות מהנציגים האחרים". הוא הוסיף כי "אנחנו צריכים לראות איך מחברים ולא איך מפלגים. הכנסת הנוכחית נכשלה מספר פעמים כמו הרפורמה המשפטית, וזה רק העמיק את הקרע בעם".

קטש, המשתייך לחסידות חב"ד, טוען כי תפיסת עולמו הציבורית נשענת על דרכו של הרבי מליובאוויטש זצוק"ל.

"הרבי התווה אותנו לאחדות. השליחות של חסידי חב"ד היא להגיע לכל יהודי, בלי לבדוק מאיזה מגזר הוא מגיע", הוא מסביר. "גם בכנסת אני רואה שליחות - לחבר בין חלקי העם ולא להעמיק את המחלוקות."

בנושא חוק הגיוס, קטש מציג עמדה ליכודניקית, אליה מתנגדים כלל גדולי ישראל: "כל מי שלא לומד חייב להתגייס. יש רגל אחת שהיא תורת ישראל, ויש רגל שנייה שהיא שמירת עם ישראל באמצעות צה"ל. מי שלומד תורה צריך להישאר בישיבה."

יחד עם זאת, הוא מדגיש כי ברצונו שהמדינה תשמור על אורח חייהם של המתגייסים החרדים. "צריך לדאוג שמי שנכנס לצבא יישאר חרדי. הלוואי שכל החילונים גם ילמדו תורה וגם יעשו צבא", הוא אומר.

קטש התייחס גם לעזיבתו של דן אילוז את הליכוד ואמר כי למרות חילוקי הדעות ביניהם, הוא מעריך את החלטתו להתפטר מהכנסת. "דן אילוז הודיע שיתפטר מהכנסת לאחר שעזב את הליכוד, וכך ראוי לנהוג", הוא אמר.

בהמשך הוא קרא גם לח"כ יולי אדלשטיין, יו"ר ועדת החוץ והביטחון לשעבר, לעשות צעד דומה. "אם יולי אדלשטיין בוחר להקים מפלגה חדשה, גם הוא צריך להתפטר מהכנסת ולהחזיר את המנדט לליכוד. המנדט שייך לבוחרי הליכוד ולא לחבר הכנסת באופן אישי", הוא הדגיש.

יצוין כי אם אדלשטיין אכן יתפטר, הבא בתור ברשימת הליכוד הוא ארז תדמור.

בשנים האחרונות משמש קטש כיו"ר המועצה הדתית בלוד. לדבריו, בתקופת כהונתו הוביל שורת שינויים משמעותיים בשירותי הדת בעיר, ובהם שדרוג מערך בתי העלמין והשירותים הדתיים הניתנים לתושבים.

"יש לי מספיק ניסיון וקרדיט לעשות דברים. אני יודע לחבר בין אנשים, וזה מה שאני מתכוון לעשות גם בכנסת", הוא מסכם.