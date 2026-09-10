מוטי לייטנר ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

תופעה חריגה מתרחשת בימים אלו במערכת הבחירות: שורה של פעילי שמאל מובהקים, שהובילו במשך חודשים את המאבק נגד חוק הפטור מגיוס ואת ההפגנות נגד הציבור החרדי, מצהירים בגלוי כי ישלשלו את קולם לקלפי עבור מפלגת "הציבור החרדי" בראשותו של מוטי לייטנר.

ברשתות החברתיות ובשיח הציבורי נרשמת התגייסות פומבית של משפטנים ופובליציסטים המזוהים עם המאבק בעולם התורה, שאינם מהססים להצהיר על תמיכתם ברשימה החדשה. עו"ד שבות רענן, מראשי מאבק המילואימניקים נגד חוק הפטור וממייסדות מפלגת 'המילואימניקים' שפרשה ממנה לאחרונה, פרסמה בפוסט את כוונתה להעניק את קולה לרשימתו של לייטנר. רענן שיבחה במיוחד את הצבתן של נשים ברשימה - ד"ר נחומי יפה במקום השלישי וזיווה גלאנץ במקום הרביעי. "כן, אני שוקלת ברצינות להצביע למפלגת הציבור החרדי כדי לסייע לה לעבור את אחוז החסימה", כתבה רענן. "יש לי גם מחלוקות איתם, אבל תפיסת האחריות המשותפת והמוכנות להשתחרר מכבלי העסקנות החרדית - יכולה להיות הבשורה הגדולה של הבחירות האלו. וכן, גם חברות כנסת חרדיות הן בשורה גדולה למדינת ישראל". אליקים שטארק: הכירו את החסיד הצעיר שהסתתר מאחורי הקלעים דוד קליין | 09.09.26 לחיבוק המפתיע הצטרפה עו"ד איילת השחר סיידוף, מייסדת וראשת תנועת "אמהות בחזית", המובילה את העתירות לבג"ץ וההפגנות לחובת גיוס גורפת של בני הישיבות. סיידוף, שנחשפה בתחקיר ערוץ 14 כמי שהפעילה מערכי הסתה סמויים ויועצים שחדרו לקהילות חרדיות, הבהירה את תקוותה הגדולה מהמפלגה החדשה.

שלט חוצות של מפלגת "הציבור החרדי" ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

"אני מזהה תהליכים בעולם החרדים, כאלה שלא היו כאן אף פעם", מסרה סיידוף. "בהצלחה למפלגת הציבור החרדי שתרסק את מפלגות החושך של הרבנים".

גם הפובליציסט הדתי לאומי ד"ר הלל גרשוני, המוכר בביקורתו השיטתית על מבנה התקצוב החרדי, הבהיר כי הוא רואה ערך בהצבעה לרשימה. "יש מצב שאצביע למפלגת הציבור החרדי לא כדי לסייע להם לעבור את אחוז החסימה (הם לא יעברו) אלא כאיתות", כתב. "גם זה חשוב במערכות בחירות".

ברשתות החברתיות הדהדו פעילי מחאה חילונים את המסר ללא פילטרים. בשיח הפתוח נחשפה הסיבה לתמיכתם: "כל אדם שרוצה שהציבור החרדי ישתלב צריך להצביע למפלגת הציבור החרדי", נכתב באחד הפוסטים.

"התחושה שלי היא שהציבור החרדי (לא המפלגה) הוכיח שהוא כבר לא מסוגל להציל את עצמו וצריך שנכפה עליו מבחוץ כרגע", כתב משתמש אחר. משתמש נוסף הוסיף: "ממש מתפלל שמפלגת הציבור החרדי החדשה תיקח ככה 4-5 מנדטים מהפרזיטים החשוכים הדמנטיים".