יממה לאחר חשיפת התלונות הרבות שהוגשו נגד עיריית בני ברק בנושאי תברואה ובטיחות, פרסמה העירייה היום (יום ה') הודעה רשמית בה היא מתייחסת למקרה של פסולת בנייה שהושארה במרחב הציבורי. בהודעה מבהירה העירייה כי הקבלן שהיה מעורב במקרה זומן לשיחת בירור.

לדברי העירייה, בתקופה האחרונה מתמודדת העיר עם תופעה של השלכת פסולת בנייה במרחב הציבורי. במקרה הספציפי שעליו מדובר, קבלן ניקיון חדש שפעל לניקוי גינה ציבורית פינה מהמקום פסולת בנייה שהייתה מונחת שם.

אולם במקום להעביר את הפסולת לאתר מורשה כנדרש, הניח הקבלן את הפסולת בסמוך לערימת פסולת אחרת שהייתה באזור. בעירייה מדגישים כי האחריות לפינוי פסולת בנייה מוטלת על מבצעי העבודות עצמם.

בעקבות המקרה זומן הקבלן לשיחת בירור, ובמהלכה חודדו בפניו נהלי העבודה העירוניים. בעירייה מסבירים כי מדובר בקבלן חדש שטרם הכיר את מלוא הנהלים, ומביעים תקווה שמקרה מסוג זה לא יחזור על עצמו.

ההודעה מתפרסמת יממה לאחר שפורסמו ממצאי בירור תלונות בנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה, שלפיהם מתחילת השנה התקבלו עשרות תלונות מתושבי בני ברק בנוגע למפגעי תברואה, פינוי אשפה, תשתיות וליקויי בטיחות.