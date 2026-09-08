יו"ר תנועת דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, פרסם היום (שלישי) מכתב פרידה מיוחד לנציגי התנועה בכל רחבי הארץ, בו הוא מסכם 38 שנות פעילות בכנסת. המכתב מגיע לאחר ההחלטה על רענון רשימת דגל התורה לכנסת ה-26, שבמסגרתה הוחו גפני יחד עם ח"כ אורי מקלב בנציגים חדשים

"לפני כ-38 שנה נקראתי אל הדגל על ידי מרן ראש הישיבה הגרא"מ שך זצוק"ל לשמש כנציג בכנסת מטעם תנועת דגל התורה", פתח גפני את דבריו. "זכיתי ב"ה לפעול לצידם ולאורם של מרנן ורבנן גדולי ישראל זצוקללה"ה ויבדלחט"א שליט"א. כל העת פעלתי לאורם ובהכוונתם ועל דעתם המלאה בכל נושא וענין".

גפני הדגיש כי "צעדנו יחד עקב בצד אגודל בנתיב שהתוו וסללו עבורנו גדולי הדור, מבלי לסטות ממנו כמלוא הנימה". יו"ר דגל התורה הוסיף: "ליבי שלם עם השליחות שזכיתי למלא בכל התחומים בעשורים האחרונים".

במכתבו תיאר גפני את היקף פעילותו לאורך השנים: "זכיתי לסייע לכל חלקי הציבור בישראל ובכל תחומי החיים ולשאת על נס את דגלה של היהדות החרדית בכנסת, בנאומים, בחוקים, בהצעות לסדר, בשאילתות, בדיונים במליאה ובוועדות, לפעול למען הכלל והפרט ולהילחם את מלחמתה של תורה והציבור החרדי בכל יום ויום".

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גפני חשף פרט מיוחד משיחה עם מרן הראמ"מ שך זצוק"ל לאחר בחירתו לכנסת. "קרא לי מרן הראמ"מ שך זצוק"ל ואמר לי בין היתר כי 'יבאו אלי עסקנים ומספרים על תקציבים גדולים שהשיגו בפעילותם ואני איני מבין בזה אך אני מבין כשבאה אלמנה עם שני ילדים שעומדים להוציא אותם מהדירה היחידה שיש להם ואתה דואג להשאיר אותם בדירתם את זה אני מבין'", כתב גפני. "הנחתי את עוזרי לאורך השנים לענות לכל פניה מהציבור".

יו"ר דגל התורה הגדיר את לב שליחותו: "השמירה על 'פח השמן הטהור' – החינוך החרדי על כל זרועותיו: בהגנה על עצמאותו והשקפתו, ובפיתוח מערכות". גפני הוסיף: "אני מודה להקב"ה על הזכות שנפלה בחלקי עשרות בשנים לסייע באופן אישי ופרטני לאלפי פונים למוסדות מקרב הציבור".

במכתבו התייחס גפני למצב הנוכחי: "אנו בעיצומה של תקופה חסרת תקדים. מערכות הבג"ץ והייעוץ המשפטי הכריזו מלחמה על הציבור החרדי ואורחות חייו. מול הגזירות המכות בנו בכל תחום, ומול הפגיעה במעמדם של בני הישיבות, לחמנו בכל כוחנו. עשינו זאת בשליחותם ובהוראתם של מרנן ורבנן – צעד אחר צעד, בעצה אחת עימם, וללא סייג".

"לקראת סיום כהונתי כחבר כנסת אני מודה להקב"ה על שנתן בי כוח, ועל הזכות הגדולה לעשרות שנות שליחות ציבורית בכנסת למען הכלל והפרט", כתב גפני. "תודה עמוקה למרנן ורבנן על האמון המלא שרחשו לי ועל הזכות לפעול תחת הכוונתם, ותודתי נתונה לציבור הרחב על האמון הרב שעמוד לנגד עיניי בכל צעד ושעל".

גפני פנה במיוחד לנציגי דגל התורה: "גם בהמשך הדרך, כשאני ממשיך לכהן כיו"ר התנועה, האחריות מוטלת עליי יחד עימכם ונמשיך ביחד לפעול. הנכם ראש הדגל וחוד החנית של הציבור החרדי כולו בתחום העשייה הציבורית והנכם פועלים בנאמנות ומלווים את מוסדות החינוך והתורה".

המכתב הסתיים בברכה: "אבקש לברך ולהודות לכל הפונים והמברכים, ולאחל לכם ולכל בני ביתכם ולכל בית ישראל שנה טובה. שנה שבה נזכה לישועת השם, להעלות את קרנה של תורה ולומדיה, ולזכות לראות את ביאת גואל צדק במהרה בימינו".

יצוין כי גפני ממשיך לכהן כיו"ר תנועת דגל התורה, גם לאחר שלא ייכלל ברשימה לכנסת הבאה.