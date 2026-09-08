( קמפיין 'הדמוקרטים', רשת ה-X )

סערה ציבורית ופוליטית פרצה הבוקר עם פרסומו של תחקיר נרחב בעיתון "הארץ", המציב במרכזו טענה דרמטית הנוגעת לימים שקדמו לאסון הנורא. על פי הדיווח, נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד, הזהיר באופן ישיר ומפורש את ראש הממשלה בנימין נתניהו מפני מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר. הפרסום גורס כי ההתרעה הועברה במהלך שיחה טלפונית ממושכת בת 45 דקות שנערכה ימים ספורים לפני הטבח, אלא שעל פי אותם מקורות, המידע הקריטי מעולם לא הועבר לגורמי המקצוע בצה"ל, בשב"כ או בצמרת מערכת הביטחון.

התגובה הרשמית מירושלים לא איחרה לבוא. בלשכת ראש הממשלה דחו את הדברים על הסף ומסרו הבוקר הכחשה גורפת וחד-משמעית: "ראש הממשלה נתניהו לא שוחח עם נשיא איחוד האמירויות בתקופה המדוברת, ולא קיבל ממנו כל אזהרה". אלא שלמרות ההכחשה הנחרצת, במערכת הפוליטית התחוללה רעידת אדמה מיידית. שורת בכירים באופוזיציה וראשי מפלגות מיהרו לחבר את הדיווח לכשלים המערכתיים שקדמו לאסון, כשהם מכוונים אצבע מאשימה ישירה אל עבר ראש הממשלה. בנט: "הפרסום – אמת לאמיתה; נתניהו נהג ברשלנות פושעת" "ביחד" הגישה ראשונה את רשימתה דוד קליין | 07.09.26 את הטון התקיף הוביל ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, אשר על פי פרסומים שונים נועד לאחרונה עם שליט האמירויות. בנט מיהר לאשר את המידע מעל כל במה אפשרית ופרסם הודעה נוקבת: ​״הפרסום הבוקר לפיו נתניהו הוזהר עשרה ימים לפני טבח השבעה באוקטובר על כוונותיו של סינוואר – אמת. נתניהו נושא באחריות אישית וישירה למחדל שהביא למותם של אלפי ישראלים במשמרת שלו. ההתעלמות שלו מהאזהרות היא רשלנות פושעת ולכן הוא עושה הכול כדי למנוע הקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחשוף את האמת. ​מה הוא לא עשה בתגובה? לא ירד לשטח, לא התריע בפני ראשי מערכת הביטחון, לא הכין את ישראל למתקפה ולא כינס את הקבינט. מה הוא כן עשה באותם ימים? שימן את חמאס כדי לעצור את ההפגנות שאפשר על הגדר, העביר עוד כספים כדי לקנות קצת שקט, הבטיח עוד פועלים כתוצאה מאיומי חמאס, וכהרגלו – דחה את כל ההתרעות של ראשי מערכת הביטחון. ​נתניהו היה שבוי כל כך בקונספציה שלו, כשגם התרעות ברורות ממנהיגים אזוריים לא הזיזו אותו מהכיסא. מה שהיה בראשו באותם ימים הוא המשך פיצול החברה הישראלית, המשך מדיניות ההכלה וקניית שקט זמני תוך כניעה לטרור. חיי תושבי העוטף, חיי ילדינו שנרצחו במסיבת הנובה, חיי חיילנו הגיבורים – את כל אלה יכולנו להציל. ​נתניהו לא יכול להמשיך לכהן בתפקידו עוד דקה אחת, והוא בוודאי לא מסוגל לתקן. אם לא נחליף את הממשלה הזאת לעולם לא נדע את האמת שתתגלה רק בוועדת חקירה ממלכתית, כי הם מונעים את הקמתה מחשש לגילוי האמת האיומה. בעוד 50 ימים כל זה ישתנה. תהיה כאן ממשלה שמאחדת את העם, תהיה כאן ממשלה שיורדת לשטח ולא שבויה בקונספציה נוראה. ביחד נתקן גם את זה.״ בנט אף העמיק את טענותיו בריאיון לרשת ב' של 'כאן', שם חשף נדבך נוסף לטענתו: "אני יודע שהוא קיבל אזהרה גם מעבאס קאמל וגם ממוחמד בן זאיד והתעלם. הוא היה עמוק בקונספציה. הוא נושא באחריות ישירה לאסון".

נפתלי בנט ( צילום: Sraya Diamant/Flash90 )

האופוזיציה מתאחדת למתקפה חזיתית

במקביל לדברי בנט, התייצבו יתר ראשי מחנה האופוזיציה במתקפה משולבת על התנהלות ראש הממשלה. חבר הכנסת והרמטכ"ל לשעבר, גדי איזנקוט, טען על פער בין טענות לשכת רה"מ למציאות בשטח:

"עוד ועוד סימנים מעידים: נתניהו הוביל את ישראל בעיוורון למחדל השבעה באוקטובר. לפי הפרסום הבוקר, הוא קיבל התרעה מפורשת, ימים לפני הטבח, מנשיא איחוד האמירויות לגבי כוונות סינוואר, אבל לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. מי לא העיר את מי?

סביבתו מהדהדת את תיאוריית הקונספירציה והבגידה העלובות, ממציאה את המשפט הכי מגוחך שמנהיג יכול לדבוק בו – 'לא העירו אותי', בגלל שתי עובדות:

הוא יודע את האמת.

הוא מבוהל ממנה ומנסה לברוח מאחריות.

נתניהו קיבל עשרות התרעות לשבעה באוקטובר והתעלם מכולן. הוא לא כשיר. מיד עם הקמת הממשלה הבאה, נקים ועדת חקירה ממלכתית – שתחקור עשור לאחור, תבהיר מה נתניהו ידע ולא ידע, תגיע לחקר האמת ותמנע את האסון הבא".

אל הדברים הצטרף גם ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, שבחר להזכיר את האזהרות הפומביות שהשמיע בעצמו טרם פרצה המלחמה:

"ב-20 לספטמבר 2023, שלושה שבועות לפני הטבח, הזהרתי את ראש הממשלה במסיבת עיתונאים שזה מה שהולך לקרות. לא הייתי היחיד. היום פורסם ששליט האמירויות הזהיר אותו. למרות כל ההכחשות, המצרים אומרים שהזהירו אותו. הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש אמ"ן, כולם הזהירו אותו. התגובה היחידה שלו היתה שהוא הלך לערוץ 14 להגיד שאין מה לדאוג. אם הוא היה ממלא את תפקידו, הטבח היה נמנע".

בחריפות יתרה התבטא יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, שקרא להדחתו המיידית של נתניהו:

"נגמרו הסיפורים של 'לא העירו אותי' – הוא ידע. הוא הוזהר. באותיות כתובות בדם של אלפי ישראלים, אזרחים וחללי צה"ל, אנחנו קמים היום לעוד הכרה מצמררת: בראש ממשלת ישראל עומד אדם מפקיר. אין כאן טעות בשיקול דעת, אלא הפקרה מודעת ופושעת.

התחקיר שחושף כי נתניהו קיבל התרעה מפורשת מנשיא האמירויות והעלים אותה במכוון מראשי הצבא והשב״כ, מרסק את כל השקרים שסיפר לנו. הוא הוזהר שוב ושוב. מערכת הביטחון הזהירה. אנחנו הזהרנו – מאות אלפי הדמוקרטים שעמדו בכיכרות, בגשרים וברחובות וזעקו: אתה מסכן את ישראל ומוביל אותנו לאסון. והוא קרא לנו אנרכיסטים וקפלניסטים. העדיף את הישרדותו האישית ואת המשתמטים ואת הקיצוניים. עכשיו זה ברור: נתניהו לא כשיר ולא לגיטימי. מקומו בכלא על פשעיו נגד מדינת ישראל. חייבים להחליפו עכשיו!".

בתוך כך, מטעם סיעת הדמוקרטים שוחררה הצהרה קצרה ונוקבת: "נגמרו התירוצים. נתניהו ידע. נתניהו התעלם. נתניהו אשם. שבוע וחצי לפני ה-7.10 נתניהו קיבל שיחת התרעה מפורשת בנוגע למתקפה של חמאס – והתעלם. לא יידע את מערכת הביטחון. עוד ועוד עדויות מצטברות שהוא ידע, הוזהר, ולא עשה דבר".

בנימה דומה וקיצונית תקף גם הפעיל החברתי יאיא פינק: "הבגידה מבפנים = נתניהו וסוכניו הקטארים. מימנו את החמאס, סירבו לחסל את ראשיו ועכשיו מסתבר קיבלו אזהרה מפורשת על הטבח ולא עדכנו את ראשי מערכת הביטחון. לכלא".

לחץ מתגבר לוועדת חקירה ממלכתית

מעבר לחילופי המהלומות הפוליטיים, הפרסום הציף מחדש את הדרישה המשפטית והציבורית להקמת ועדת חקירה ממלכתית בלתי תלויה. בתנועה לאיכות השלטון הדגישו הבוקר כי ההתפתחויות האחרונות מבהירות מדוע לא ניתן להסתפק בבדיקות פנימיות:

"כל יום שבו ועדת חקירה ממלכתית לא מוקמת רק מעצים את המחדל ופוגע ביכולת להגיע לחקר האמת. התנועה עתרה לבג"ץ בדרישה להקמת הוועדה, ותמשיך לעמוד על כך שרק ועדה ממלכתית עצמאית ובלתי תלויה תוכל לבדוק את הכשלים בכל הדרגים, לקבוע אחריות ולהפיק את הלקחים הנדרשים. מי שממשיך לעכב את הקמתה לא מגן על המדינה – הוא מונע מהציבור את האמת ומסכן את האפשרות למנוע את האסון הבא".

קיבוץ כפר עזה ( צילום גילי יערי /FLASH90 )

הפרדוקס שברשת: מי בעצם היה אמור להתריע בפני מי?

בעוד המערכת הפוליטית שקועה בחילופי האשמות סביב שאלת "מי ידע ומי לא עדכן", ברשתות החברתיות עלתה זווית שונה ומפוכחת שהציפה את האבסורד המובנה בדיון. מי שניסח זאת באופן המדויק והחד ביותר היה פעיל הרשת הפופולרי יבגני זרובינסקי, שתהה בציניות מושחזת על היפוך התפקידים המדהים: "האנשים שהיו אמורים להביא את ההתרעה עוד לפני בן זיאד ובכללי לשמור על הגבול באופן שוטף – טוענים שלא העבירו להם את ההתרעה".

הערתו של זרובינסקי זיקקה למעשה את המלכוד הלוגי שבו נמצא השיח הציבורי בישראל מאז אותו בוקר שחור. מנגנוני המודיעין, יחידות האיסוף ומערכי התצפיות – שאמונים מתוקף תפקידם, תקציבי העתק שלהם ואחריותם הבלעדית לספק את ההתרעה האסטרטגית והטקטית על כוונות האויב – נשענים כעת, לפי הדיווחים, על הטיעון שאיש לא טרח להעביר להם אזהרה שהגיעה כביכול ממנהיג של מדינה זרה. הניסיון לגלגל את האחריות המודיעינית לפתחו של הדרג המדיני תוך התעלמות מכישלון קו ההגנה והאיסוף הבסיסי ביותר של צה"ל לאורך הגבול, עורר גל תגובות שהמחיש עד כמה הציבור מסרב לקבל את ההסברים המפותלים של שני הצדדים.