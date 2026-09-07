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ביום הגשת הרשימות לכנסת פרסם ביטאון 'דגל התורה', 'יתד נאמן', מאמר מערכת חריג באורכו ובחריפותו. המאמר, שכותרתו "עצור במילין לא נוכל", מתייחס להחלטה על סיום משרתם של חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב, ומטיח האשמות חריפות כלפי עוזרי הח"כים.

לצד הפרסום בעיתון אנו מפרסמים כאן ב'בבלי' תיעוד וידאו יוצא דופן ממעונו של ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו. בתיעוד נראה ראש הישיבה כשהוא מעיין בכובד ראש בכל שורה ושורה של המאמר, מגיה ומאשר אותו לדפוס. בסיום הקריאה פונה הגר"ד לנדו ושואל: "מי חותם על זה?". נכדו, הרב טוביה, משיב לו כי המאמר יופיע כמאמר מערכת ללא חתימת שם ספציפי, ומוסיף ומבהיר כי הנוסח המלא נשלח במקביל גם לעיונו ולאישורו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש. הסבר לשבירת השתיקה שרשר המלך: "אשב עם החרדים" | מיוחד דוד קליין | 07.09.26 חוקרת חרדית מצטרפת ל'ציבור החרדי' בבלי | 07.09.26 בתחילת המאמר מבארים הכותבים מדוע הוחלט להפר את השתיקה דווקא בעת הזו, חרף ימי אלול וערב יום הדין. "כלל אמרו חכמינו, מילה בסלע משתוקא בתרין", נכתב במאמר, "וביותר נכונים הדברים בדברים הנוגעים לענייני הכלל המתנהלים בדעת תורה ובאחריות כבדה על ידי זקני הדור מרנן ורבנן שליט"א". על פי המאמר, המדובר בנושא שהתעורר בשיח ציבורי סביב החלטת הרבנים ובראשם הגר"ד לנדו על סיום משרתם של שליחי ציבור ותיקים ומעולים נאמנים ומסורים. "שתיקה זו, נוצלה לרעה תוך שימוש באתרי תקשורת המוניים לכל סוגיהם", נכתב, "וכדי שלא יאמרו 'מדשתקי רבנן ניחא להו', זהו העת והכורח של 'עצור במילין מי יוכל'". במאמר מודגש כי אין כל דופי בפעילותם של הנציגים הוותיקים. "יובהר ויחודד בבהירות, כפי שגם כתב רבינו מרן הגר"ד לנדו שליט"א", נכתב, "הן לפני חדשים לא רבים כשפנה לכלל הציבור, והן בפנייה האישית לשלוחי דרבנן, יו"ר תנועת 'דגל התורה' הרב משה גפני, ויו"ר סיעת 'יהדות התורה' הרב אורי מקלב, שהאמון בהם הוא מוחלט ללא סייג".

חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני ( צילום: Olivier Fitoussi/Flash90 )

המאמר מפרט את השיקולים שהובילו להחלפה חלקית. "מזה תקופה ארוכה, עלה על שולחנם של מרנן ורבנן שליט"א ובראשם רבינו מרן הגר"ד לנדו שליט"א, הצורך הנחוץ בעת הזו, שעת החירום של היהדות החרדית הניצבת במלחמה חסרת תקדים, מפנים ומאחור, בכל צרכיה, להביא לחילוף משמרות, ולצרף כוחות חדשים שיפעלו במשנה מרץ למען הציבור".

על פי המאמר, בתחילת הדברים נידונה האפשרות לרענון הרשימה כולה בהחלפת כלל הנציגים הוותיקים בנציגים חדשים. "אלא שאחרי בדיקה חשיבה הוכרע ע"י רבינו מרן שליט"א, כי בשעת חירום כזו שבה מצויה היהדות החרדית, זקוקים אנו גם לנסיון המצטבר בידיעת הפרטים הדקים ביותר בסבך הפרלמנטרי, לצד הצורך בחילוף המשמרות".

חלקו המרכזי והחריף ביותר של המאמר תוקף חזיתית את התנהלות לשכות הח"כים ועוזריהם. "דא עקא, שמבין עוזרי הח"כים, אשר קיבלו את תפקידם הציבורי מכוח מפלגת 'דגל התורה', היו כאלו שכאשר נודע להם על דבר הבדיקה, פצחו בהסתה תקשורתית ועבודת מטה יח"צ", נכתב במאמר.

המאמר מאשים: "תוך כדי מעילה וניצול משרתם ותפקידם שנועד להיות כוח לח"כ לייצג את הציבור ולעמוד לימינם ולצרכי הכלל והפרט, ופגעו במשלחיהם וירקו לבאר שממנה הם שותים ושיתפו פעולה עם מלככי פינכא, עיתונאים וכלי תקשורת המבקשים את נפשה של היהדות החרדית ומדורשי רעתה באופן תמידי".

עוד נכתב: "תוך כדי השמצות והטחת עלבונות אישיים ושקריים כלפי מרנן ורבנן שליט"א העומדים בראש משא העם וטרחו, ובאיומים ישירים ובוטים בניסיון נאלח להביא כביכול לחילוקי דעות ולפלגנות במועצת גדולי התורה שליט"א הנושאים את משא עול קיום התורה בכלל ובפרט על שכמם".

"מרנן ורבנן כבר הביעו את דעתם באופן ישיר ונגדם" חשפו כותבי המאמר, "כאשר בזמני הדיונים על החוק להסדרת מעמד בני הישיבות, פעלו הללו בהדלפות חסרות אחריות וכדי על מנת לשמר את מערכת היחסים עם העיתונות, ומשום כך אף ביקשו שירחקו מפעילות ציבורית (ויודגש: לא מדובר בכל העוזרים, שבחלקם הגדול עשה מלאכתו נאמנה, אלא במיעוט של יחידים ידועים שבשלב זה אין המקום לפורטם ולחשוף את הנזקים שהם חוללו ושביקשו לחולל)".

​"אותם עוזרים וסיעתיהם הידועים בשמותיהם, שיתפו פעולה עם אנשי תקשורת השואפים להכניס זמורות זר בתוך היהדות החרדית, בתקיעת סכין בכל מטרת קיומו ודרכו של עולם התורה, תוך כדי מסע השמצות בדויות על הנהגת דגל התורה תחת מרנן ורבנן שליט"א" נכתב. "כמו כן השתמשו בטענות המשכילים הידועות כי גדולי התורה מנותקים מהנעשה, והדברים נעשים ע"י כאלו הפועלים בשמם עפ"ל, כאשר כל אדם בעל שכל ישר, מבין כי בשם שגדולי ישראל מאמינים בשלוחי הציבור הפועלים מכוחם במסדרונות השלטון, כמו"כ הם רוחשים אמון באנשי סודם הפועלים בעניינים אלו מכוחם כידא אריכתא".

ההחלטה המסעירה

לאור ההתנהלות בלתי הולמת זו, נכתב במאמר, הוחלט על ידי הרבנים כי החל מהקדנציה הקרובה, כל אחד מחברי הכנסת של 'דגל התורה', יצטרך לקבל את אישור ועדת הרבנים של התנועה על מינוי כל עוזר ועוזר לגופו.

"התנועה הקדושה 'דגל התורה' שנועדה כדי לייצג את עולם התורה וצרכיו הקיומיים בכל המישורים, זקוקה בשעת חירום זו, לאיחוד הכוחות מאחורי מרנן ורבנן שליט"א, ללא שום עירוב של דעות זרות. ויה"ר שחפץ ד' בידם יצליח לפעול להגדיל תורה ולהאדירה, ונזכה כולנו לכתיבה ולחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, אמן כן יהי רצון" נחתם המאמר החריף.