14 חברים חדשים מונו למוסדות אגודת ישראל

מאיר פרוש | ארכיון ( צילום: שלומי אמונים )

המועצה הארצית של אגודת ישראל אישרה מינוי של 14 חברים חדשים למוסדות התנועה מטעם סיעת שלומי אמונים. המינויים בוצעו לאחר שהוגשה הצעת החלטה על ידי יו"ר הסיעה, ח"כ מאיר פרוש.

ברשימת הממונים נכללים נציגי הסיעה ברשויות המקומיות השונות, המייצגים את קהילות אגודת ישראל ברחבי הארץ. בין הממונים נמנים בכירים מהערים החרדיות: ביתר עילית, בני ברק, בית שמש, מודיעין עילית, ירושלים, אלעד, טבריה וחיפה.

שמחת השבע ברכות לבכיר שלומי אמונים שמעון גולדברג ( צילום: קובי הר-צבי )