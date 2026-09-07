על פי הפרסום של משרד התחבורה, בית שמש ויישובי הסביבה יחוברו לכביש 6 ישירות, דבר שיגרום להקלה משמעותית גם לאלו שנוסעים למרכז הארץ | השרה רגב: "זה החזון של חיבור הארץ". מ"מ ראש העיר בית שמש שמעון גולדברג: "זהו מהלך היסטורי" (חדשות תחבורה)
במעמד עוצמתי ומרגש בישיבה
גדולה ליובאוויטש בבית שמש,
סיימו ארבעה תלמידים
את כל מסכתות הש"ס
לעילוי נשמת החייל משה שמואל נול הי"ד
שנהרג בעזה • אחיו,
שניאור זלמן נול –
תלמיד בישיבה,
אמר קדיש • בנו של הרבי מגור זצ"ל, הגאון רבי יצחק דוד אלתר נשא את
המשא המרכזי (חרדים - עולם הישיבות)
יו"ר ועדת תכנון ובנייה בעיר בית שמש, שמעון גולדברג, מונה היום על ידי שר הפנים משה ארבל שביקר בבית שמש, לחבר מן המניין בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה של מחוז ירושלים - כנציג הרשויות המקומיות | זו המשמעות של המינוי (חדשות חרדים)