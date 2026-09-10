הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אישרה להפקדה תוכנית נרחבת בבית שמש, הכוללת כ-16,000 יחידות דיור על שטח של כ-1,000 דונם במרכז העיר. התוכנית, המכונה "הרובע המרכזי", תוכננה בבינוי המותאם לצרכי הציבור החרדי, וכוללת מתחם תעסוקה נרחב, מסחר, מוסדות חינוך וציבור, שטחים ירוקים ומערך תחבורה ציבורית.

בהחלטת הוועדה נקבע כי גובה בנייני המגורים יגיע עד 9 קומות מעל הכניסה הקובעת. כמו כן הוחלט כי הבינוי למגורים שתוכנן בסמוך לבנייני שכונת בעלזא יועבר למגרש אחר, ובגב הבניינים הקיימים ברחוב תכלת מרדכי לא תותר בנייה - במקום זאת ייבחנו שטחים פתוחים.

ההחלטה מדגישה את השלביות בביצוע: הקמת מתחמי המגורים תתבצע במקביל לפיתוח רשת הדרכים, מבני הציבור והשטחים הפתוחים. הוועדה קבעה כי כבר עם מתחם המגורים הראשון יקודם חלק ממתחם התעסוקה, וכי אכלוס המגורים יותנה בהשלמת מבני הציבור, הכבישים ועבודות הפיתוח הנדרשות בכל מתחם.

התוכנית מבוססת על תפיסת "עיר 15 דקות", המאפשרת לתושבים להגיע ברגל למוסדות חינוך, מסחר, תעסוקה ושירותים ציבוריים. הרובע החדש צפוי לחבר בין רמות בית שמש לשכונות הוותיקות, ולהוות חלק מרכזי בהיערכות העיר לצמיחה לכ-500 אלף תושבים.

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הוועדה המחוזית בירכה על קידום התוכנית וקבעה כי היא יוצרת "רקמה עירונית איכותית", תוך "ניצול ראוי של משאב הקרקע העירוני" ותוספת משמעותית של שטחי תעסוקה, מבני ציבור ושטחים פתוחים.

יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה וחבר הוועדה המחוזית שמעון גולדברג, ממלא מקום ראש העיר, מסר: "אישור הרובע המרכזי הוא בשורה אסטרטגית לעתידה של בית שמש. כ-16 אלף יחידות דיור בלב העיר, בבינוי המותאם לצורכי הציבור החרדי, לצד תעסוקה, מוסדות ציבור, שטחים פתוחים ומערך תחבורה מתקדם - זו למעשה הקמת עיר חדשה בתוך העיר".

גולדברג הוסיף: "ההחלטה שהפיתוח יתקדם באופן מדורג ומשולב, כך שהכבישים, מוסדות הציבור והתעסוקה יפותחו יחד עם המגורים, היא משמעותית במיוחד ותאפשר לנו לבנות רובע איכותי שנותן מענה אמיתי לכל צורכי התושבים. הרובע החדש יחבר בין חלקי בית שמש ויהווה נדבך מרכזי בהיערכות שלנו לעיר של מעל חצי מיליון נפש".