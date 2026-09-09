( צילום: מתוך קמפיין ש"ס )

על רקע מצוקת הדיור החרדית, תנועת ש"ס פרסמה תיעוד וידאו מיוחד מהשטח בו עומדים יו"ר התנועה אריה דרעי יחד עם השר לשעבר משה ארבל, ומציגים את המפות, התוכניות המאושרות ופתרונות העומק שמקדמת המפלגה כדי להביא להורדת יוקר המחיה ולמתן אופק ריאלי לרבבות משפחות בני תורה.

המהלך מגיע כחלק מקמפיין הבחירות של ש"ס, תחת הסיסמה "דרך אמונה בחרתי", ומציג את התוכניות לא רק כהבטחות בחירות אלא כפרויקטים מקודמים עם גיבוי תכנוני וחוקי מלא. אלפי יחידות דיור בטווח המיידי אחד המוקדים המרכזיים שהוצגו בסרטון הוא העיר כסיף שבאזור בקעת ערד. מדובר בעיר מתוכננת המשתרעת על פני כ-7,000 דונם ומיועדת לכ-20,000 יחידות דיור ועבור כ-100,000 עד 120,000 תושבים. אליקים שטארק: הכירו את החסיד הצעיר שהסתתר מאחורי הקלעים דוד קליין | 11:34 "מגיע לו הרבה כוח" • הגר"ד לנדו והרבנית גפני חיים כהן | 11:36 בפרויקט, שמקודם מזה כעשור בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים, כבר אושרה להפקדה תוכנית "רובע הראשונים" הכוללת כ-6,000 יחידות דיור לצד שטחי מסחר, תעסוקה ומוסדות ציבור. על פי דרעי, כ-6,000 יח"ד אלו יכולות לצאת לשיווק בתוך חודשים ספורים. בשיחות ובסרטון מדגיש דרעי כי המקום מתוכנן מלכתחילה ובצורה ייעודית לצרכים החרדיים: פריסת ישיבות, מוסדות חינוך, בתי כנסת ואזורי תעסוקה, בתכנון מודרני מותאם אקלים. גולת הכותרת הכלכלית היא יעד מחיר נגיש במיוחד: דירת 4 חדרים באזור ה-800 אלף ש"ח, ודירה גמורה בפחות ממיליון שקל. לצד ההתקדמות בנגב ובתוכנית העיר "תילה" בצפון הנגב, מציבים בש"ס את גולת הכותרת האסטרטגית – רצף הפיתוח של עיר העתיד פלוגות וקריית גת מערב. ממערב לקריית גת מתוכננת לקום העיר החרדית "פלוגות", שקיבלה עדיפות ממשלתית עליונה. העיר משתרעת על אלפי דונמים וצפויה לכלול כ-45,000 יחידות דיור ליותר מ-200,000 נפשות. הוועדה המחוזית כבר הפקידה את תוכנית שלב א' (הרובע המרכזי לכ-62,000 תושבים), שתכלול תחנת רכבת עצמאית וריאות ירוקות. לצד פלוגות מקודם רובע קריית גת מערב, הכולל כ-11,000 יחידות דיור בשלב הראשון, מתוכן אלפי דירות שכבר תוכננו בקפדנות לצרכי המגזר – בנייה נמוכה ללא תלות במעליות שבת, דירות מרווחות ושטחי ציבור ייעודיים. המתחם כולו יושב בלב אזורי הביקוש, עם גישה ישירה לכביש 6, כבישים 35 ו-40, תחנות רכבת ישראל וסמיכות למרכזי התעסוקה וההייטק הגדולים.

עגורני בנייה באתר בנייה, אילוסטרציה ( צילום: משה שי/FLASH90 )

מאחורי התוכניות המוצגות כיום בסרטון מסתתר מאבק ארוך שנים ומורכב, שעיכב את הבנייה למגזר במשך למעלה משני עשורים. עוד משנת 2007 ניסו גורמי ממשלה לנתב את המגזר החרדי לעיר מבודדת בנגב. אולם גישת ההנהגה החרדית הפוליטית, ובראשה אריה דרעי, הייתה עקבית: להיאבק על פתרונות באזורים נגישים ומבוקשים במרכז ובשפלה, שבהם קיימת היתכנות כלכלית ותעסוקתית אמיתית לזוגות צעירים.

הזיגזג של בנט-לפיד-אלקין

במשך שנים דחפו לקבלת קריית גת מערב, אלא שהמהלך נתקל בהתנגדות מצד הנהגת העיר קריית גת, שחששה מפגיעה בחוסנה הכלכלי ושינוי צביונה. בממשלת בנט-לפיד אף נרשם זיגזוג דרמטי כאשר השרים אלקין ושקד הפכו את ההחלטה והפקיעו את הרובע מידי המגזר לטובת הציבור הכללי.

הפתרון היצירתי נולד בהחלטה לחתוך את הקשר המוניציפלי: כביש 40 נקבע כגבול פיזי הרמטי – ממזרח קריית גת הכללית, וממערב עיר חרדית עצמאית לגמרי ("פלוגות"). כך הוסרה התנגדות הרשות המקומית, והובטח צביונה התורני המוחלט של העיר החדשה.

התממשות החזון של פלוגות ומנורה מתאפשרת הודות למהלך חקיקתי קריטי שאושר בסוף הכנסת ה-25: תיקון פקודת המועצות המקומיות. מליאת הכנסת אישרה את התיקון ברוב של 49 מול 37, במהלך שמסיר את "מלכוד 5,000 התושבים" ששיתק את הפיתוח במשך שנים.

עד כה, יישוב חדש נאלץ להמתין לאכלוס אלפי תושבים בטרם הוכרז כמועצה עצמאית, וסופח זמנית למועצות אזוריות כפריות – מה שהוביל למאבקים בירוקרטיים בלתי נגמרים ועיכוב בהקמת מקוואות, ישיבות ובתי כנסת. התיקון מעניק לשר הפנים סמכות להכריז על מועצה מקומית ולמנות לה הנהלה עוד בשלב עבודות העפר.

נציגי הציבור החרדי הם שינהלו את המכרזים, ינתבו את תקציבי הפיתוח, ויבטיחו שמבני הציבור ומוסדות החינוך ייבנו במקביל לדירות – כך שמשפחה שתקבל מפתח תיכנס לעיר מוכנה ומתפקדת.

בסרטון מציין השר לשעבר משה ארבל את המחויבות שהובילה את המהלך: "אחת המשימות המרכזיות שהוטלו עלינו על ידי יו"ר התנועה היא הורדת יוקר המחיה דרך דיור בר-השגה. מדובר בעבודה עקבית יומיומית מול מוסדות התכנון כדי לפתוח חסמים בירוקרטיים ולהביא פתרונות אמיתיים".