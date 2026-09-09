בבלי
ביומא דהילולא קדישא

המונים בראדין: פח תעשייתי הפך למקווה טהרה

עשרות חסידים שעלו לציון בעל ה'חפץ חיים' זי"ע ביום ההילולא נתקלו בהיעדר מקווה • העסקנים איתרו פח ענק, מילאו אותו ב-40 סאה מים זכים – והפכו אותו למקווה כשר

הילולת החפץ חיים בארדין
הילולת החפץ חיים בארדין| צילום: צילום: באדיבות המצלם

המוני עולי רגל נהרו במהלך השבוע האחרון לעיירה ראדין שבמחוז גרודנו שבבלארוס, כדי לעלות לציון קודשו של מרן בעל ה'חפץ חיים' זיע"א, לרגל יומא דהילולא קדישא.

העולים לציון שהו במתחמי הכנסת האורחים שהוקמו במקום, וחלקם אף שבתו שם בשבת קודש הסמוכה להילולא, תוך שהם מרוממים את האווירה הרוחנית בעיירה ההיסטורית.

אלא שלצד התנאים הגשמיים והסעודות, ניצבה בפני העולים החסידיים בעיה לא פשוטה: היעדר מקווה טהרה נגיש לטבילת שחרית של שבת קודש. כידוע, צדיקי החסידות הפליגו חשיבות עצומה בטבילה זו, כפי מאמרו הידוע של הרה"ק רבי אהרן מקארלין זי"ע שאמר כי על טבילת מקווה בשבת בבוקר מוטלת ממש חובת מסירות נפש.

העסקנים ששהו במקום החליטו שלא להרים ידיים. הם איתרו פח תעשייתי גדול, ניקו אותו יסודית, ומילאו אותו ב-40 סאה של מים זכים כדת וכדין. לצדו הציבו סולם בטיחותי, וכך הפך הפח המאולתר למקווה פעיל, בו טבלו עשרות חסידים ואנשי מעשה במהלך ימי ההילולא ובפרט בצפרא דשבתא.

בין ההמונים שפקדו את הציון הקדוש והעתירו לישועת הכלל והפרט, נצפה גם המשפיע הגה"צ רבי שמעון גלאי, שהרעיף ברכות לכל דורש ונשא תפילה נרגשת ליד קבר החפץ חיים.

בניית המקווה בארדין
בניית המקווה בארדין| צילום: צילום: באדיבות המצלם
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
טובלים כלים בנהר לפני שבת (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר