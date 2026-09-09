המונים בראדין: פח תעשייתי הפך למקווה טהרה

המוני עולי רגל נהרו במהלך השבוע האחרון לעיירה ראדין שבמחוז גרודנו שבבלארוס, כדי לעלות לציון קודשו של מרן בעל ה'חפץ חיים' זיע"א, לרגל יומא דהילולא קדישא.

העולים לציון שהו במתחמי הכנסת האורחים שהוקמו במקום, וחלקם אף שבתו שם בשבת קודש הסמוכה להילולא, תוך שהם מרוממים את האווירה הרוחנית בעיירה ההיסטורית.

אלא שלצד התנאים הגשמיים והסעודות, ניצבה בפני העולים החסידיים בעיה לא פשוטה: היעדר מקווה טהרה נגיש לטבילת שחרית של שבת קודש. כידוע, צדיקי החסידות הפליגו חשיבות עצומה בטבילה זו, כפי מאמרו הידוע של הרה"ק רבי אהרן מקארלין זי"ע שאמר כי על טבילת מקווה בשבת בבוקר מוטלת ממש חובת מסירות נפש.

העסקנים ששהו במקום החליטו שלא להרים ידיים. הם איתרו פח תעשייתי גדול, ניקו אותו יסודית, ומילאו אותו ב-40 סאה של מים זכים כדת וכדין. לצדו הציבו סולם בטיחותי, וכך הפך הפח המאולתר למקווה פעיל, בו טבלו עשרות חסידים ואנשי מעשה במהלך ימי ההילולא ובפרט בצפרא דשבתא.

בין ההמונים שפקדו את הציון הקדוש והעתירו לישועת הכלל והפרט, נצפה גם המשפיע הגה"צ רבי שמעון גלאי, שהרעיף ברכות לכל דורש ונשא תפילה נרגשת ליד קבר החפץ חיים.