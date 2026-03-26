הודו שוברת את הכלים: בעיצומו של מרוץ חימוש חוצה יבשות, ניו דלהי מצטיידת בעשרות כטב"מים סילוניים מסוג Berkut-BM. עם מהירות מסחררת שמותירה את מערכות המכ"ם הפקיסטניות חסרות אונים ויכולת השמדה כירורגית, הנשק הבלארוסי החדש מאיים להפוך את המלחמה הבאה בנתיבי הגבול לחד-צדדית לחלוטין (בעולם)
אחרי ארבע שנים שלא טסו לפה בגלל חשש מסנקציות, חברת התעופה הלאומית של בלארוס, בלאביה איירליינס, נחתה לפני זמן קצר בנתב"ג והתקבלה בטקס ההסלנה המסורתי | החל מהיום, הטיסות יופעלו פעמיים בשבוע, בימי ראשון וחמישי | משך הטיסה כשש שעות, זאת בשל האיסור לטוס מעל שמי אוקראינה, המחייב נתיב ארוך יותר (תעופה)
החשש מחדירת כטמ"מים רוסיים מנמיכי טוס וחימוש משוטט מוביל את ורשה לפרויקט ביצורים והגנה אקטיבית היקפי | המערך, שישלב מכ"מים, לוחמה אלקטרונית ומקלעים כבדים, יהיה מבצעי בתוך חצי שנה | פולין הופכת את גבולה המזרחי לחזית החדשה של נאט"ו (בעולם)
המלחמה באירופה עולה שלב: בלארוס הופכת משותפה שקטה לשדה קרב פעיל | נחילי כטמ"מים איראניים וטילים בליסטיים מוצבים סמוך לגבול - במטרה לשתק את קו הרכבת היחיד לאירופה | זלנסקי בכינוס חירום: "מנסים לבודד אותנו" | כל הפרטים (בעולם)
הרשויות בפולין דיווחו על גילוי מנהרה תת-קרקעית שנחפרה מהצד הבלארוסי אל תוך השטח הפולני - השנייה שנמצאה השנה | הממשלה מזהירה מפני תופעה חמורה כחלק ממלחמה היברידית שמנהלות בלארוס ורוסיה נגד האיחוד האירופי, בעוד מספר ניסיונות ההסתננות לגבול הפולני מזנק לרמות שיא (בעולם)