הרב שמעון גלאי

הגאון המקובל רבי שמעון גלאי הוא רב מוכר ובולט במגזר הליטאי, המשמש כמשפיע ומרביץ תורה בבני ברק ובמוסדות תורה רבים ברחבי הארץ. הרב גלאי ידוע בהשתתפותו הפעילה באירועי תורה מרכזיים, בסיומי מסכתות, בהכנסות ספרי תורה ובמעמדי תפילה והתעוררות. הוא מקיים קשרים הדוקים עם גדולי ישראל ומשתתף לצידם באירועים חשובים, כולל הרב משה הלל הירש, רבי ברוך דוב פוברסקי והרב חיים קנייבסקי זצ"ל בעבר.

בשנים האחרונות נרשמה פעילות ציבורית ענפה של הרב גלאי, הכוללת השתתפות באירועי קירוב לבבות כמו מעמד "חתני משנה" של רשת שובו, שם הביע התפעלות מהישגי הילדים והתעקש לקבל ברכה מהם. הרב משתתף גם במסעות חוץ, כמו המסע המיוחד לפריז עם בחורים צרפתיים הלומדים בישראל, ובאירועים קהילתיים במודיעין עילית ובערים נוספות. הוא נוהג להגיע למוסדות חינוך שונים, לעודד תלמידים ולברך אותם בתחילת לימוד הגמרא ובהישגים תורניים.

הרב גלאי ידוע במיוחד בהשתתפותו הנלהבת במצוות הקשורות לחגים. לקראת פסח, הוא משתתף באופן קבוע באפיית מצות חבורה, בקצירת חיטים בלטרון ובטחינת חיטים למצות, לעיתים לצד ראשי ישיבות בכירים. במהלך האפיות, הרב נוהג לפצוח בריקודי דבקות נלהבים יחד עם עובדי המאפייה והמשתתפים, תוך שירה וזימרה מתוך חביבות יתירה למצוות. גם בפורים נרשמה שמחתו המיוחדת, כאשר הוא חובש שטריימיל חסידי ומרבה בשמחה.

בתחום הרוחני והמוסרי, הרב גלאי נושא דברי חיזוק והתעוררות במעמדים שונים לאורך השנה. בעשרת ימי תשובה הוא מעביר שיחות התעוררות מיוחדות בפני קהלים שונים, ובצאת יום הכיפורים הוא מקיים הבדלה מיוחדת בביתו כשהוא מברך את המשתתפים. הרב משתתף גם במעמדי תפילה המוניים, כמו התפילה בציונו של הרב חיים קנייבסקי זצ"ל לישועת כלל ישראל, ובמעמדי תפילה בבתי כנסת שונים בבני ברק.

הרב גלאי מקיים קשרים עם מוסדות תורה רבים ומשתתף בסיומי מסכתות ובאירועי הנצחה. הוא נשא דברים במעמד סיום הש"ס שלמדו תלמידי ישיבת "רינה של תורה" בכרמיאל לזכרו של הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, ובמעמד הנצחת זכרו של הרב יעקב אליעזר רייכנבך זצ"ל בכולל "טהרות". הוא גם משתתף באירועי הכנסת ספרי תורה, כמו בישיבת "אור ישראל", שם הוא מפזז בעוז לפני התורה ושר בהתלהבות.

בתחום הקשרים הבינלאומיים, הרב גלאי זכה לתשומת לב תקשורתית כאשר העניק את ברכתו למייק האקבי, שגריר ישראל המיועד בארצות הברית, לקראת השימוע שלו בסנאט. הברכה תועדה ופורסמה על ידי לשכת המסחר האורתודוקסית, והדגימה את מעמדו של הרב גלאי כדמות משפיעה גם בזירה הציבורית הרחבה.

הרב גלאי מקיים גם סעודות הודאה מיוחדות בכולל "זכרון שלמה יהודה", במעמד ראשי ישיבות ותלמידים. באירועים אלו הוא נושא דברי תורה ומעודד את המשתתפים להמשיך בעמל התורה. פעילותו הרחבה והמגוונת, המשלבת לימוד תורה, השתתפות במצוות בהידור, ומפגשים עם קהלים שונים, הפכה אותו לדמות מוכרת ואהובה במגזר הליטאי ומחוצה לו.