הכתובת שזעקה מהקיר נצבעה בדם: מותם המזעזע של שני הפעוטות בירושלים במעון הפיראטי מעורר זעם אדיר בציבור החרדי | האצבע המאשימה מופנית ליועמ"שית ולמערכת המשפט שדחקו את האברכים לקיר וביטלו את הסבסוד (חדשות)
ברקע האסון הנורא שאירע במעון הפרטי בירושלים, במערכת הפוליטית החרדית עולים להתקפה לנוכח הגזירות שהושתו על הציבור החרדי ודחקו אותו לשלוח את ילדיו למעון שאינו מפוקח | ח״כ ארבל: "בשם המאבק בציבור החרדי ילדי אברכים מגורשים ממעונות היום המפוקחים" | ארבל אומר: "על כולנו לעצור את הרדיפה, חיי ילדים מחוץ לכל מאבק פוליטי״ (פוליטי)
חבר הכנסת עודה שעמד לאחרונה בראש הכותרות, כאשר ניסו להדיח אותו מהכנסת, הגיע להפגנה בשבת בנס ציונה והותקף על ידי פעילי ימין שהגיעו למקום, מי שמיהרו לגנות, הם חבר הכנסת לפיד והשר ארבל מש"ס (חדשות, פוליטי)
שר הפנים המתפטר משה ארבל הודיע הערב לראש הממשלה כי הוא חוזר מהתפטרותו מהממשלה | לדבריו חזרתו נועדה לטפל "במשימות ניהוליות דחופות הדורשות טיפול מיידי במשרד הפנים ושדחייתן עלולה לפגוע באינטרס הציבורי" (פוליטי)
שר הפנים משה ארבל הורה לקדם מהלך שיאפשר אכלוס מיידי של דירות מגורים חדשות הכוללות מרחבים מוגנים, גם אם טרם הושלמו כלל התנאים הנדרשים לפי תקנות הרישוי | המהלך נועד לצמצם את פערי המיגון הקיימים ולהבטיח שהציבור יוכל לשהות במבנים בעלי ממ"ד תקני ככל האפשר, על רקע האיומים הביטחוניים המתמשכים | הפרטים המלאים (חדשות)
ברקע עליית מחירי הארנונה לתושב, משרד הפנים צפוי לפרסם את שיעור העדכון השנתי בארנונה לשנת 2026 | על פי החלטת שר הפנים לא תתאפשר העלאות חריגות במחירי הארנונה, למעט רשויות שנמצאות בתוכניות התייעלות והבראה" (בארץ)
שר הפנים משה ארבל, היה השר הראשון ובינתיים היחיד שהגיב על ההפגנות הסוערות של אנשי הפלג הירושלמי מול לשכות הגיוס היום, ב'פלג הירושלמי', החליטו להגיב לו: "התבטאות מבישה ומחרידה, שאינה מתאימה לחובש כיפה שחורה - גם אם החלטת לעשות הכל כדי למצוא חן בעיניהם של מתעבי ושונאי הדת בישראל" (חדשות)
בעקבות הסערה התקשורתית ושורת הגינויים נגד ההקלטה של ראש החטיבה היהודית בשב"כ, הוא השעה את עצמו מתפקידו עד לתום בירור בעניינו | "מצר מעומק הלב על סגנון הדברים שנאמרו, שאינו מאפיין את דרך התנהלותי מול הגורמים עימם אנו פועלים" (צבא וביטחון)
בערב השבת האחרונה, סיעת ש"ס הוציאה הודעה חריגה וחריפה כנגד שר הפנים משה ארבל | "כיכר השבת" עם מאחורי הקלעים של ההחלטה שהתקבלה - מהזעם הראשוני של דרעי, דרך בקשת ההבהרה מלשכת רה"מ ומדוע עד כה השניים לא שוחחו (חדשות חרדים)
לאחר החלטת הממשלה אמש, לאשר את סיום תפקידו של רונן בר כראש השב״כ, החליטו מוקדם יותר בבג״ץ, להוציא צו מניעה להחלטה | השר ארבל הגיב להחלטה: אסור להפר את החלטת בג״ץ, בש״ס התנערו מדבריו של השר: ״אינו מייצג את עמדת התנועה״ (פוליטי)
שרי הממשלה עודכנו, כי הלוויתו של עודד ליפשיץ ז"ל, תתקיים ביום שלישי בקיבוץ ניר עוז | עודד הי"ד, היה מדור מיסדיו של הקיבוץ | משפחת ביבס הודיע לשרים כי היא אינה מעוניינת, בהשתתפות נציג ממשלה בהלוויה (חדשות)
חצי שנה אחרי אישור חוק גירוש משפחות מחבלים, שר הפנים משה ארבל הורה לפתוח בהליכים נגד שלושה שהביעו הזדהות עם טרור ועסקו בהסתה נגד ישראל | "מי שתומך בטרור - אין לו מקום בקרבנו" | שלושה בני משפחות של מחבלים יגורשו לרצועת עזה (בארץ)
שר הפנים חשף הערב, כי המחבל שדקר ארבעה בני אדם ברחוב נחלת בנימין בתל אביב, עוכב על ידי בקרי הגבול לפני שלושה ימים שחשדו במניעיו להיכנס לישראל | למרות החשדות, אנשי הביטחון אפשרו לו להכנס | השר קרא לראש השב"כ לתחקר את האירוע ולהפיק לקחים בהקדם (חדשות בארץ, ביטחון)