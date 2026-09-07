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בן 53

בית שמש: גבר בן 53 נחנק משניצל ופונה במצב קשה

גבר חרדי איבד הכרה בביתו ברמה ד' לאחר שנחנק במהלך הארוחה • צוותי איחוד הצלה ביצעו החייאה מאומצת והחזירו את ליבו לפעום • פונה לשערי צדק

(צילום: איחוד הצלה)

אירוע חירום קשה אירע בשכונת רמה ד' בבית שמש, כאשר גבר בן 53 איבד את הכרתו בביתו לאחר שנחנק מחתיכת שניצל במהלך הארוחה. צוותי החירום של איחוד הצלה שהוזעקו למקום ביצעו פעולות החייאה מאומצות, ובחסדי שמים הצליחו להחזיר את ליבו לפעום.

בני המשפחה הזעיקו את כוחות ההצלה לאחר שהאב התמוטט באופן פתאומי במהלך הארוחה, ומסרו לצוותים שהוא נחנק משניצל ואיבד את הכרתו.

יואל ליסוער, בנצי ברמינקה ויששכר יעקבזאן, חובשים באיחוד הצלה שהגיעו ראשונים לזירה, תיארו את הרגעים הקשים: "נמסר לנו מבני משפחתו, שהוא נחנק משניצל במהלך הארוחה ואיבד את הכרתו. ביצענו בו פעולות החייאה מאומצות שכללו עיסויים, הנשמות וחיבור דפיברילטור (מפעם) של איחוד הצלה".

פעולות ההחייאה המתקדמות שביצעו הצוותים הרפואיים הניבו תוצאות מוצלחות. "לאחר שלמרבה הנס ליבו שב לפעום, הוא פונה לבית החולים שערי צדק בירושלים כשמצבו קשה", הוסיפו החובשים.

האירוע מצטרף לשורה של מקרי חנק שהתרחשו בחודשים האחרונים. לפני כחודשיים נפטר תינוק בן 7 חודשים בבני ברק לאחר שנחנק משקית, למרות מאמצי ההחייאה שביצעו צוותי החירום.

איחוד הצלהבית שמשחנקהחייאהבבלי

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