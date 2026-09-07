בית שמש: גבר בן 53 נחנק משניצל ופונה במצב קשה

( צילום: איחוד הצלה )

אירוע חירום קשה אירע בשכונת רמה ד' בבית שמש, כאשר גבר בן 53 איבד את הכרתו בביתו לאחר שנחנק מחתיכת שניצל במהלך הארוחה. צוותי החירום של איחוד הצלה שהוזעקו למקום ביצעו פעולות החייאה מאומצות, ובחסדי שמים הצליחו להחזיר את ליבו לפעום.