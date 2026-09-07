בבלי
כמנהג בית רוז'ין

מעמד סליחות ראשונות בסאדיגורה ירושלים • צפו

האדמו"ר נשא דברי התעוררות במעלת בקשת הסליחה לפני יום הדין • כמנהג בית רוז'ין התפלל בחדרו הסמוך לבית המדרש • החסידים עברו להתברך בברכת השנים

מאות חסידים התכנסו לאמירת סליחות ראשונות בבניין חסידות סאדיגורה בירושלים, בצל קודשו של .

טרם אמירת הסליחות נשא האדמו"ר דברי התעוררות במעלת התפילה בימי הרחמים, כשהוא מדגיש את חשיבות העבודה הרוחנית בתקופה זו. "הבקשה שלנו היא 'שבתי בבית ה' כל ימי חיי'", אמר האדמו"ר, "שאותה רצינות שיש בימי הרחמים תתמשך לכל השנה".

כמנהג בית רוז'ין הקדוש, התפלל האדמו"ר בחדרו הסמוך לבית המדרש, בעוד החסידים עמדו באמירת הסליחות בבית המדרש עצמו.

בסיום המעמד המרומם עברו החסידים להתברך בברכת השנים מפי האדמו"ר. אווירה של התעוררות ורוממות רוחנית אפפה את המקום, כאשר כל אחד מהחסידים זכה לקבל ברכה אישית לשנה טובה ומתוקה.

מעמדי סליחות ראשונות התקיימו בימים אלה גם בחצרות חסידיות נוספות ברחבי הארץ, כשאלפי חסידים מתכוננים לקראת ימי הדין הקרבים ובאים.

סליחות ראשונות בסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
סליחות ראשונות בסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
סליחות ראשונות בסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
סליחות ראשונות בסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
סליחות ראשונות בסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
סליחות ראשונות בסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
סליחות ראשונות בסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
סליחות ראשונות בסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
סליחות ראשונות בסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
סליחות ראשונות בסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
סליחות ראשונות בסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
סליחות ראשונות בסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
סליחות ראשונות בסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
סליחות ראשונות בסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
סליחות ראשונות בסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
סליחות ראשונות בסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
האדמו"ר מסאדיגורהבבליסליחות ראשונותבית רוז'ין

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