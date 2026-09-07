מאות חסידים התכנסו לאמירת סליחות ראשונות בבניין חסידות סאדיגורה בירושלים, בצל קודשו של האדמו"ר מסאדיגורה.

טרם אמירת הסליחות נשא האדמו"ר דברי התעוררות במעלת התפילה בימי הרחמים, כשהוא מדגיש את חשיבות העבודה הרוחנית בתקופה זו. "הבקשה שלנו היא 'שבתי בבית ה' כל ימי חיי'", אמר האדמו"ר, "שאותה רצינות שיש בימי הרחמים תתמשך לכל השנה".

כמנהג בית רוז'ין הקדוש, התפלל האדמו"ר בחדרו הסמוך לבית המדרש, בעוד החסידים עמדו באמירת הסליחות בבית המדרש עצמו.

בסיום המעמד המרומם עברו החסידים להתברך בברכת השנים מפי האדמו"ר. אווירה של התעוררות ורוממות רוחנית אפפה את המקום, כאשר כל אחד מהחסידים זכה לקבל ברכה אישית לשנה טובה ומתוקה.

מעמדי סליחות ראשונות התקיימו בימים אלה גם בחצרות חסידיות נוספות ברחבי הארץ, כשאלפי חסידים מתכוננים לקראת ימי הדין הקרבים ובאים.