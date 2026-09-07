יו"ר עוצמה יהודית והשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, נרשם שוב לקראת הבחירות באמצעות שתי מפלגות נפרדות במקביל. המהלך, שנחשף הערב, נועד להגדיל באופן משמעותי את תקציב המימון השוטף שמועבר מקופת המדינה לסיעה.

מדובר בשחזור מדויק של הטקטיקה שבה נקט בן גביר בבחירות 2022 לכנסת ה-25, כאשר מפלגת "ארץ ישראל שלנו" שולבה במסגרת הבלוק הטכני עם הציונות הדתית ונעם, ויצרה עבור הסיעה זכאות לכספים עודפים לאורך כל הקדנציה.

בבסיס המהלך עומדת מפלגת המדף "ארץ ישראל שלנו", שנרשמה הפעם על שמם של השר יצחק וסרלאוף וח"כ יצחק קרויזר. אף שחברי הכנסת הללו שייכים באופן מלא למנגנון של עוצמה יהודית, הרישום הנפרד מאפשר לנצל את נוסחת חוק מימון המפלגות.

לפי החוק, כל סיעה מקבלת יחידת מימון חודשית קבועה עבור כל חבר כנסת מכהן, ובנוסף זכאית ליחידת מימון שוטפת נוספת עבור עצם היותה מפלגה רשומה. פיצול הרשימה לשתי מפלגות נפרדות על הנייר מעניק לסיעה "בונוס" בדמות יחידת מימון קבועה נוספת בכל חודש, מבלי שהדבר כרוך בתוספת של קול יחיד בקלפי או בחבר כנסת נוסף.

המשמעות הכספית של הפיצול נאמדת ברווח נקי של מאות אלפי שקלים בשנה. שוויה של יחידת מימון חודשית עומד על עשרות אלפי שקלים, בטווח שנע בין 85 אלף ל-110 אלף שקלים בחודש. בעקבות הרישום הכפול, עוצמה יהודית צפויה לגרוף תוספת של בין 1.2 מיליון ל-1.8 מיליון שקלים מדי שנה.

לאורך כהונה של כנסת מלאה בת ארבע שנים, התרגיל עשוי להניב לקופת הסיעה תוספת מצטברת של כ-5 מיליון שקלים מהקופה הציבורית (בכפוף כמובן לתוצאות הבחירות), שיוזרמו ישירות למימון פעילותה השוטפת, מטה המפלגה ומערכי הפרסום שלה.

מפלגת "ארץ ישראל שלנו", שמשמשת את בן גביר ככלי פיננסי, הוקמה עוד בנובמבר 2008 לקראת הבחירות לכנסת ה-18 בידי הרב שלום דב וולפא. בעבר עמד בראשה גם ברוך מרזל, והיא התמודדה באותה עת במסגרת האיחוד הלאומי ויוצגה בכנסת על ידי ד"ר מיכאל בן ארי.

לאחר פירוק הרשימה לקראת הבחירות לכנסת ה-19 נותרה המפלגה מחוץ למשכן, ומשנת 2019 היא מוגדרת למעשה כמפלגת מדף. כעת היא חוזרת לשמש את בן גביר בדיוק לאותה מטרה שבה השתמש בה בבחירות הקודמות.

גורם פוליטי בכיר אומר לנו הערב: "כולם יודעים שמדובר בפרצה חוקית קיימת ויש מי שכבר עשו בה שימוש בעבר, אבל המקרה של בן גביר קצת שונה. הוא השר שאמון ישירות על משטרת ישראל, על אכיפת החוק ועל הסדר הציבורי. ממי שיושב על הכיסא הזה ומטיף לכולם על משמעת ושלטון החוק, הציבור מצפה שישמור על ידיו נקיות מכל רבב ולא ינצל טריקים וקומבינות כדי לחלוב עוד מיליונים מהקופה הציבורית".

אותו גורם הוסיף בנימה עוקצנית וצינית: "אפשר להבין מאיפה זה בא לו. כנראה שגם השר עצמו רואה שהמשילות במדינה הידרדרה, שאין באמת בעל בית ושאיש הישר בעיניו יעשה. אז אם אין משילות ואין דין ואין דיין ברחובות, למה שהוא לא ירשה גם לעצמו להתנהל בדיוק ככה על חשבון הכיס של האזרחים?".