במהלך דיון קבינט שהתקיים אמש, הבהיר נתניהו כי "כרגע אין הסכם, חיזבאללה מתנגד ולכן אני לא מביא להחלטה". שרים רבים תקפו את האפשרות להפסקת אש, כאשר השר בן גביר קרא לנתניהו לטוס לארה"ב ו"לחסל את החיזבאללונים בדאחייה" (חדשות)
הממשלה תדון בנוגע להעברת השליטה בבית הכנסת "תפארת ישראל" ברובע היהודי בירושלים, לידי גורמים חרדים | השר סמוטריץ׳ הודיע שיתנגד: ״לא ניתן יד למחטף של בית כנסת״ | השר וסרלאוף הודיע כי גם 'עוצמה יהודית' תתנגד להעברה (פוליטי)
התפטרותם של שרי 'עוצמה יהודית' מהממשלה אמש (ראשון) בעקבות ההתנגדות הנחרצת לעסקת החטופים, פתחה תחרות עזה על סבב המינויים של השרים שיחליפו את המתפטרים | על פי דיווח בשעה האחרונה, השר אלי כהן צפוי להחליף את בן גביר במשרד לביטחון לאומי, כאשר אמסלם וקרעי יחליפו במשרדים הנוספים (חדשות, פוליטי)
בסביבת ראש הממשלה מעוניינים להשאיר בידי הליכוד את משרדי הממשלה, שהתפנו אחרי התפטרות השרים מעוצמה יהודית, מתוך תקווה שבן גביר ישוב לממשלה | השרים אמסלם, דיכטר וזוהר מובילים את בורסת השמות לקבל את תיקי עוצמה יהודית (פוליטי)