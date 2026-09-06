בבלי

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לאחר מאבק ממושך

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"הדת"ל גרועים יותר מהחמאס"

לא הצליחו להגיע להסכמות 

עולה להתקפה באולפן 'כיכר'
בבלי
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