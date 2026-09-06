צביקה מור, אביו של החטוף ששב איתן, העלה טענות חמורות על אפליה מצד אוניברסיטת תל אביב ואמר: "בקשותי החוזרות לשאת דברים בפני קהל סורבו, בעוד שלגורמים אחרים ממשפחות החטופים, המזוהים עם קו פוליטי שונה, ניתנה במה" (כנסת)
לאחר מאבק ציבורי ארוך ומחאה נרחבת של תושבים וארגוני סביבה, צה"ל הודיע רשמית על ביטול התוכנית להקמת מתחם אימונים במעיין עין פית שברמת הגולן | ההחלטה התקבלה בעקבות הפקת לקחים מהלחימה בעזה ושיקולים סביבתיים (צבא)
ח"כ יצחק קרויזר ממפלגתו של בן גביר - מקדם את שינוי שמו ותפקידו של רב הכותל והמקומות הקדושים, לאחר שהאחרון שלח לו מכתב מחאה על עלייתו להר הבית | "ההגדרה הרשמית של התפקיד הרוחני, צריכה להתעדכן בהתאם לרוח התקופה" (כנסת)
סמוטריץ' הודיע היום, כי בשל הפרת הסיכומים בין בן גביר לראש הממשלה ובינו, הוא החליט להגיש את התפטרותו מתפקידו, ויחזור בהמשך | כתוצאה מכך ח"כ קרויזר מעוצמה יהודית יעזוב את הכנסת, ובקואליציה יפסידו קול נוסף בוועדה לבחירת שופטים | (פוליטי)
הקרב בין השר בן גביר לראש השב"כ, החקירה שניהל רונן בר והקריאה להעמיד אותו לדין; החלפת הצמרת הביטחונית; הפרישה מהממשלה וההחלטה לחזור; החשש ששופטי בג"צ יפסלו את כהונת בן גביר כשר לביטחון לאומי; סערת חוק הגיוס וריקוד גולדקנופף על רקע השיר 'נמות ולא נתגייס' • ח"כ יצחק קרויזר מסיעת 'עוצמה יהודית' בריאיון מקיף לישי כהן | צפו (אקטואלי)