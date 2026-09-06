חבר הכנסת תא"ל (במיל') צביקה פוגל, יו"ר ועדת הביטחון הלאומי, הודיע על פרישה מהתמודדות לכנסת ה-26 מטעם מפלגת עוצמה יהודית. ההודעה מגיעה לאחר שהשיבוצים החדשים ברשימת המפלגה דחקו אותו למקום השמיני בלבד.

"היה לי הכבוד לייצג את עם ישראל בכנסת וכיו״ר הוועדה לביטחון לאומי והיתה לי הזכות להיות חלק ממפלגת עוצמה יהודית", כתב פוגל בהודעתו. "בשנים האחרונות נתתי את כולי למען עם ישראל ומדינת ישראל, ובמיוחד כדי להבטיח שידה של מדינת ישראל תהיה על העליונה לאחר האסון הנורא שעברנו".

פוגל הבהיר כי הדרך להמשך פעילותו בכנסת או בממשלה העתידית לא מתאפשרת כפי שתכנן. "לצערי, הדרך לבצע את המשך פעילותי בכנסת או בממשלה העתידית לא מתאפשרת כפי שתכננתי. ולכן, אני לא אתמודד לכנסת ה-26 מטעם מפלגת עוצמה יהודית", הוסיף.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע ביום שישי כי חברת הכנסת טלי גוטליב תשובץ במקום השני ברשימת עוצמה יהודית לכנסת הבאה. ההחלטה התאפשרה לאחר שהשר יצחק וסרלאוף פנה מיוזמתו והציע לוותר על המקום השני שהיה מיועד לו, ולאפשר לגוטליב לעלות למקומו.

על פי הרשימה המסתמנת, בן גביר עומד במקום הראשון, גוטליב במקום השני, וסרלאוף במקום השלישי. המקום הרביעי טרם הוכרע רשמית, כאשר ההתלבטות המרכזית היא בין שר המורשת עמיחי אליהו לבין ראש מטה המפלגה חנמאל דורפמן. במקום החמישי תשובץ חברת הכנסת לימור סון הר מלך, ובמקום השישי יצחק קרויזר.

השיבוצים החדשים והשריונים בצמרת דחקו את פוגל למקום השמיני ברשימה, מצב שהוביל להחלטתו על הפרישה. למרות זאת, פוגל הבהיר כי ימשיך בפעילותו הציבורית. "אמשיך לעשות ולפעול למען העם והמדינה בכל דרך שתתאפשר לי. אני מסיים פרק, אך השליחות נמשכת", סיכם.

בן גביר הודה לפוגל על תרומתו למפלגה ולמדינה. "אין ספק שטלי גוטליב מהאידיאולוגיות החרוצות ביותר", אמר השר בהצהרה המשותפת עם גוטליב ביום שישי. גוטליב מצדה הביעה הערכה למפלגת עוצמה יהודית: "עוצמה יהודית הצליחה לעשות את הבלתי אפשרי. העברת חוקים מורכבים, והם שינו דרך וסדר יום".