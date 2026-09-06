שני פנטהאוזים יוקרתיים בלונדון, המקושרים למנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי, הועמדו למכירה בימים האחרונים. הנכסים נרכשו בסכום כולל של כ-36 מיליון ליש"ט, אך מוצעים כעת במחירים נמוכים בהרבה. כך מדווח העיתון הבריטי סאנדיי טיימס.

הפנטהאוזים ממוקמים בכתובת היוקרתית פאלאס גרין 3a, מתחם מגורים אקסקלוסיבי המשקיף ישירות על ארמון קנזינגטון ונמצא בסמוך למעונם הרשמי של הנסיך והנסיכה מוויילס. שני הפנטהאוזים כוללים מגורי צוות ומרפסות גג פרטיות.

הנכס הראשון הוא דופלקס בן חמישה חדרי שינה המשתרע על פני כ-366 מ"ר בקומות השישית והשביעית. הדירה נרכשה בשנת 2016 תמורת 19 מיליון ליש"ט, אך מוצעת כעת למכירה תמורת מעט פחות מ-12 מיליון ליש"ט - הפסד ערך משמעותי על הנייר.

סוכנויות הנדל"ן הבינלאומיות Knight Frank ו-Sotheby's International Realty משווקות את הדירה במשותף, ומתארות אותה כ"פנטהאוז דופלקס יוצא דופן בעל נוף ללא תחרות לגני קנזינגטון, באחת הכתובות היוקרתיות ביותר בלונדון". חוברת השיווק אינה מציינת את הזיקה הפוליטית הרגישה של הנכס, אך מבהירה: "מאחר שהנכס נמצא בכינוס נכסים, אין ברשותנו את מלוא המידע המהותי לגביו, ועל הרוכש לבצע את כל הבדיקות הנדרשות".

הפנטהאוז השני בבניין חולש על הקומות השביעית והשמינית. הוא נרכש בשנת 2014 תמורת 16.75 מיליון ליש"ט וגם הוא הועבר לכינוס נכסים. מסמכי מרשם המקרקעין הבריטי מלמדים כי חברת הייעוץ הפיננסי Teneo מונתה ככונסת הנכסים. דירה זו טרם פורסמה רשמית לציבור, ומחיר המבוקש עבורה טרם נחשף. על פי הדיווח, מספר רוכשים פוטנציאליים כבר סיירו במקום על רקע עניין רב בנכסים.

הבעלים הרשום של שתי הדירות הוא הבנקאי האיראני עלי אנסארי. ביולי האחרון הטיל משרד האוצר האמריקני סנקציות על אנסארי והגדיר אותו כ"איש כספים מרכזי" עבור חמינאי. בוושינגטון ציינו כי אנסארי "מנהל רשת עולמית מסועפת של נכסים המשרתים את מנהיג איראן, מוג'תבא חמינאי, ובכירים נוספים במשטר".

בעבר כבר הוטלו על אנסארי סנקציות מצד בריטניה בגין מימון משמרות המהפכה, נכסיו בממלכה הוקפאו ונאסרה כניסתו למדינה. אנסארי מכחיש כל מעורבות בעבירות אלו.

ממשלת בריטניה אישרה את מכירת שתי הדירות לאחר שאנסארי נקלע לחדלות פירעון על המשכנתאות שניטלו עבורן. המלווים הפרטיים שמימנו את הרכישות מינו כונסי נכסים במטרה להשיב את חובם, אם כי גובה ההלוואות המקורי אינו ידוע. יתרת הרווחים מהמכירה, אם תיוותר לאחר פירעון החובות למלווים, צפויה להיות מוקפאת בשל משטר הסנקציות החל על אנסארי.

עובדים במתחם המגורים ציינו כי מעולם לא ראו את חמינאי או את אנסארי במקום מאז נרכשו הדירות. מאז חיסול אביו בתקיפות אוויריות אמריקניות-ישראליות בפברואר, מוג'תבא חמינאי לא נראה או נשמע בפומבי.

בראיון רדיופוני שנערך בסוף אוגוסט, התייחס נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ למצבו הבריאותי של מוג'תבא חמינאי. הנשיא האמריקני הבהיר: "אינני חושב שמוג'תבא חמינאי מת", והוסיף כי המנהיג האיראני "נפצע קשה מאוד, בצד שמאל של גופו, הזרוע, הרגל, כל העניין נפצע קשה". טראמפ חזר והדגיש שלמיטב הערכתו, חמינאי עדיין בין החיים.