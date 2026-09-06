קריאה נרגשת להרבות בתפילה ובתחנונים נשמעת בימים אלו ברחבי העולם היהודי למען בנימין בן לימור (חסין), השוהה כבר כעשור בבית סוהר בעיראק.

לפי דיווחים, המאמצים להביא לשחרורו המלא ולעזיבתו את עיראק בדרך לארץ ישראל נכנסים בימים אלו לשלב מכריע. עסקנים העוסקים בפדיון שבויים מביעים תקווה זהירה כי הוא יוכל לצאת לחופשי ולשוב לחיק עמו במהלך הימים או השבועות הקרובים, בעקבות התקדמות משמעותית בהליכים המשפטיים והמדיניים.

הסיפור המתמשך סביב מעצרו של חסין החל בשנת 2014, כאשר הגיע לבקר את סבו וסבתו הקשישים בחבל כורדיסטן שבעיראק, בתקופה שבה התפשט ארגון הטרור דאעש באזור. חסין הצטרף למאמצי ההגנה של התושבים המקומיים מפני המחבלים, אך בשנת 2015 נקלע למארב של נהג מונית שזיהה כי הוא דובר עברית ואיים למסור אותו לידי מחבלי דאעש.

במהלך העימות שהתפתח במקום נפצע הנהג ולאחר מכן נפטר מפצעיו, אירוע שהוביל למעצרו המיידי של חסין. הוא עבר עינויים קשים בחקירותיו והורשע בסופו של דבר. בשנת 2020 גזר עליו בית המשפט הכורדי עונש מוות בתלייה, ומאז ריחפה סכנה ממשית על חייו.

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מפנה משמעותי נרשם בעניינו לפני מספר חודשים, כאשר בעקבות מאמצי פדיון שבויים מצד רבנים, עסקנים ומשפטנים בינלאומיים, בוטל עונש המוות שהיה תלוי נגדו. המפנה התאפשר לאחר שהושגה הסכמה על "סולחה" מול משפחת הנהג המקומי, אשר הסכימה למחול על עונש המוות בתמורה לכופר נפש.

במבצע גיוס נרחב, שבו השתתפו אלפי יהודים מרחבי העולם, נאסף הסכום הנדרש להסדר הפיצויים, ובית המשפט הכורדי הפחית את עונשו לתקופת מאסר מופחתת. במסגרת המאמצים הגיע לביקור הדיין רבי חיים יוסף דוד וייס מאנטוורפן, שנפגש עם בנימין במתקן המעצר והשלים את סידורי המחילה והסולחה לפי המנהג המקומי.

למרות ביטול עונש המוות והסרת האיום המיידי על חייו, חסין נותר מאחורי סורג ובריח בבית כלא הסמוך לגבול עיראק-איראן לצורך השלמת ההליכים המשפטיים והבירוקרטיים הנותרים. כעת, המאמצים המרוכזים מוכוונים כולם לישורת האחרונה: השגת שחרורו המוחלט מתא המעצר והסדרת יציאתו המהירה מעיראק לכיוון ארץ ישראל. העוסקים במלאכה מדגישים כי למרות ההתקדמות והתקווה הגדולה, הציבור נקרא להמשיך להרבות בתפילה ולומר פרקי תהילים לשחרורו המהיר של בנימין בן לימור, כדי שכל ההשתדלויות יישאו פרי והוא יזכה לצאת מאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה בקרוב ממש.