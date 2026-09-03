בית עלמין יהודי בגרמניה ( צילום: ארכיון )

ועד הרבנים דטורונטו, המאגד עשרות רבנים מקהילות שונות בקנדה, פרסם מכתב חריג ביותר לכלל תושבי המדינה, שבו הוגדר הליך "הסיוע הרפואי בהמתה" כאיסור הלכתי חמור מאוד. המכתב נכתב לאחר שהתופעה, שבמשך שנים הייתה מצויה בעיקר בציבור הכללי, החלה לחדור בשנים האחרונות גם לקהילות היהודיות באזור. הרבנים ציינו בדאגה כי במחוז אונטריו בלבד, במהלך שנת 2023, נפטרו כמעט 5,000 בני אדם באמצעות הליך זה. במכתב נקבע בפירוש: "הסתייעות בהליך זה מהווה הפרה גלויה של ההלכה, ומי שמת באופן זה נחשב כמאבד עצמו לדעת". הרבנים הוסיפו והזהירו כי "מי שמבצע זאת במטופלים נחשב על פי ההלכה כרוצח, ואפילו מי שרק מסייע או מתווך נחשב כמסייע לדבר עבירה".

מכתב רבני קנדה נגד המתת חסד

במטרה לעצור את התופעה ולהציב גבולות ברורים, הודיעו הרבנים על צעדים חריגים: "אנו מצהירים בזאת כי לא נשתתף ולא ננהל הלוויות של מטופלים שהומתו בהליך זה. כמו כן, תישלל מהם חלקת קבורה בבתי העלמין של הקהילות".

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יחד עם זאת, הרבנים סיימו את מכתבם בפנייה רגישה: "אנו מבינים כי מדובר בנושא רגשי ומורכב ביותר, ומביעים חמלה כנה כלפי המתמודדים עם החלטות קשות אלו. אנו קוראים לכל מי שנמצא במצב כזה לפנות לייעוץ, תמיכה והכוונה רוחנית ומעשית אצל רבנים ואנשי מקצוע".