משטרת טורונטו חוקרת אירוע חמור שבו נורו כדורי ג'ל מרכב חולף לעבר יהודים בעלי חזות דתית. התקיפה מצטרפת לגל של אירועי אלימות וונדליזם נגד הקהילה היהודית בקנדה בשבועות האחרונים, המעוררים דאגה עמוקה מפני הסלמה נוספת (יהדות בעולם)
תקרית אנטישמית חמורה בטורונטו: עשרות מזוזות נתלשו מדירות קשישים יהודים. המשטרה פתחה בחקירה ליחידת פשעי שנאה וצמרת העיר גינתה בחריפות | דיירים נקראן לספק צילומי מצלמות ביתיות או כל פרט נוסף שיכול לסייע בזיהוי החשוד (יהדות בעולם)
המטה לביטחון לאומי מזהיר את כל הישראלים השוהים או מבקרים בקנדה לנקוט באמצעי זהירות מוגברים, להימנע מהחצנת סממנים ישראלים יהודים ולגלות ערנות מוגברת במרחב הציבורי | ההתראה לאור איום גובר מצד גורמי טרור כנגד ישראלים ויהודים (בעולם)