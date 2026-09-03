תיעוד יוצא דופן שפרסם חיל האוויר האוקראיני מציג יירוט מורכב במיוחד של טיל שיוט רוסי מדגם S8000 המכונה "בנדרול". הטייס, שהטיס מטוס מיג-29MU1 משודרג, הצליח לבצע את היירוט באמצעות טיל R-60 קצר טווח שפותח עוד בשנות ה-70.

היירוט התבצע בתנאים קשים במיוחד: בגובה נמוך, כאשר הטייס נאלץ לקבל החלטות בשניות בודדות בלבד. האירוע, שדווח לראשונה בתחילת ספטמבר 2026, משקף את האתגרים המורכבים שעמם מתמודדת אוקראינה במלחמה האווירית.

רוסיה משתמשת בטילי "בנדרול" זולים יחסית ומהירים כדי להציף את מערכות ההגנה האוקראיניות. בתגובה, אוקראינה משדרגת מלאי טילי אוויר-אוויר ישנים ומפעילה אותם נגד מטרות כאלה. הטילים מדגם "בנדרול", שפותחו על ידי חברת Kronstadt, הפכו נפוצים יותר במהלך 2026 בתקיפות על ערים ותשתיות באזור דרום אוקראינה.

בתיעוד שפורסם ניתן לראות את המיומנות הרבה הנדרשת מהטייס, שהצליח לנטרל את הטיל רגעים ספורים לפני שהיה עלול להיפגע ממנו.