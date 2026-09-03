נושאת המטוסים לינקולן בתאילנד ( צילום: המלח גייג' תומאס | צבא ארה"ב )

אלפי חיילים אמריקאים חזרו לחוף לאחר תקופה ארוכה ומתישה בים הפתוח, אך הספינה הענקית שנשאה אותם מספרת סיפור של שחיקה כבדה. אתר The War Zone חשף את מצבה של נושאת המטוסים האמריקאית USS Abraham Lincoln, שעגנה בנמל לם צ'באנג שבתאילנד לאחר 286 ימים רצופים בים ללא עצירה אמיתית בחוף - רובם באזור הלחימה מול איראן.

הספינה יצאה מסן דייגו בנובמבר 2025 להפלגה שתוכננה כשגרתית, אך הופנתה במהירות למזרח התיכון והפכה לחלק מרכזי במבצע Epic Fury שהחל ב-28 בפברואר. תמונות שפורסמו מראות כתמי חלודה כהים על גוף הספינה הענקית, לצד שכבה עבה של אצות ירוקות בקו המים - עדות ברורה לתשעה חודשים וחצי של שהייה רצופה בים ללא תחזוקה מסודרת. מעבר למצב הפיזי של הספינה, הלחץ הכבד והניתוק הממושך מהבית הותירו את חותמם על אנשי הצוות. העומס הנפשי גבה מחיר כבד, כאשר בחודש שעבר דווח על מלח שקפץ מהסיפון וחולץ, לצד אירועים נוספים. ההחלטה להוציא את הנושאת מהאזור התקבלה בעקבות אזהרות חמורות על מצב המורל והבריאות הנפשית של הלוחמים. הצי האמריקאי הוציא הכחשה נחרצת לדיווחים על מותם של שבעה מלחים בעימות על סיפון הנושאת. "הדיווחים הללו שקריים לחלוטין", נמסר מפיקוד הצי. "אף אחד מאנשי הצוות על נושאת המטוסים לא נפטר, והמלח היחיד שנפל מהספינה ב-3 באוגוסט חולץ במהירות ובבטחון". הצי הדגיש כי הלינקולן רושמת את אחד משיעורי הגיוס המחודש הגבוהים ביותר מבין כל נושאות המטוסים - 84.4%, נתון המעיד על רמת שביעות רצון גבוהה בקרב המלחים.

מטוסים ממריאים מהלינקולן לעבר איראן ( צילום: שאטרסטוק )

העצירה בתאילנד, שם תישאר הספינה עד סוף השבוע תחת פיקודו של תת-אדמירל רוברט א. לופרן, מהווה את ההפוגה הראשונה עבור הצוות המותש. מפקד המבצעים הימיים, אדמירל דריל קודל, הודה לאחרונה כי השאיפה המבצעית האמיתית היא להגביל פריסות לשבעה חודשים בלבד - יעד שהופך לבלתי אפשרי לאור המתיחות הגלובלית והעומס הכבד על צי נושאות המטוסים.

במהלך יותר מ-200 ימים באזור הלחימה יצאו מהלינקולן למעלה מ-10,000 גיחות. הספינה נטלה חלק בתקיפות האמריקניות ובמאמצים לאכוף את המצור הימי על איראן. בתקופה האחרונה פורסמו דיווחים על קשיים באספקת מזון טרי, בעיות בתשתיות הספינה ועומס נפשי בקרב המלחים. הלינקולן שהתה תקופה חריגה של יותר מ-200 ימים ללא ביקור בנמל, וחברי קונגרס ובני משפחות של אנשי הצוות העלו שאלות בנוגע לתנאים על סיפונה.

כעת תחליף אותה נושאת המטוסים "ג'ורג' וושינגטון", שתופנה למזרח התיכון ותאפשר ללינקולן לשוב לארצות הברית. סבב ההחלפה מדגים את הקושי של הצי האמריקאי להמשיך ולהחזיק כוח ימי גדול באזור לאורך זמן, בשעה שהמלחמה מול איראן ממשיכה להכביד על הצי. הצי רשם לאחרונה גם את הפריסה ההיסטורית בת 326 הימים של USS Gerald R. Ford - עדות נוספת לעומס הכבד המוטל על הכוחות הימיים האמריקאיים.