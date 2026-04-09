חיל הים האמריקני מזניק את רכש טילי ה-PAC-3 MSE לקראת 2027 בשל עיכובים בייצור. על פי Naval News, הפנטגון אישר תקציב עתק לחימוש המשחתות, על רקע המערכה מול איראן והצורך הדחוף במלאי מיירטים קריטי לסיבוב הבא | המסר לאיראן ברור (תקיפה והגנה)
הצי האמריקני פרסם את מכרז ה-UJTS להחלפת מטוסי האימון הוותיקים. ארבע קבוצות ענק נאבקות על חוזה של מיליארדים, בעוד החלטה שנויה במחלוקת לוותר על נחיתות אמת על נושאות מטוסים מעוררת סערה בקרב המומחים והטייסים (בעולם)
ב-1 בספטמבר 1985, צוות אמריקאי-צרפתי בראשות ד"ר רוברט באלארד גילה את שרידי הטיטאניק בקרקעית האוקיינוס, אך כעת מתברר שבאלארד פעל במקביל במשימת מודיעין סודית של הצי האמריקאי | בזכות טכנולוגיה חדשנית ותחבולה מתוחכמת, נסללה דרך לעידן חדש בחקר הים וחשפה סודות בני עשרות שנים (בעולם)
בעקבות מאבק תקציבי, הקונגרס האמריקאי משיב לחיים את תוכנית המטוס הימי מהדור השישי, עם דגם חדש של בואינג הממחיש דמיון רב לדגם F-47 של חיל האוויר | מומחי תעשייה מזהירים על אתגרי כושר ייצור, בעוד חיל הים דורש הישגים טכנולוגיים ויכולות טיסה חסרות תקדים (צבא וביטחון)
סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה הלילה בשם שני בכירים אמריקנים כי מטוס קרב אמריקני מסוג F-18 נפל מנושאת המטוסים "הארי טרומן" למי הים האדום | זהו המקרה השני תוך כשבוע שבו מטוס קרב אמריקני נופל לים מנושאת המטוסים, שמוצבת באזור כחלק מהמאמץ הצבאי שלה נגד החות'ים (בעולם)