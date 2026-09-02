מטוס קרב חמקן מסוג F-35 Lightning II ( צילום: חיל האוויר של צבא ארה"ב )

אירוע חריג ומסוכן התרחש במצר הורמוז כאשר סוללת הגנה אווירית איראנית שיגרה טיל קרקע-אוויר לעבר מטוס קרב חמקן מסוג F-35 של חיל האוויר האמריקאי. כך עולה מדיווח שפורסם באתר החדשות 'אקסיוס'. מטוס הקרב המתקדם סיפק באותה עת כיסוי אווירי למכליות נפט ולספינות מסחר שעברו דרך המצר האסטרטגי.

הטיל לא התקרב די כדי ליצור סכנה ממשית למטוס, והאירוע הסתיים ללא נפגעים או נזק. אולם עצם העובדה שטהראן העזה לכוון נשק לעבר אחד מכלי הטיס המתקדמים ביותר של ארצות הברית עוררה דאגה רבה בקרב הדרג הבטחוני בוושינגטון. מדובר באירוע חסר תקדים המעיד על החרפת המתיחות הימית במפרץ הפרסי. שאלה מרכזית העומדת בפני מומחי התעופה והביטחון היא האם איראן אכן הצליחה לזהות את מטוס החמקן במכ"ם שלה. גורמי מקצוע מבהירים כי שיגור טיל כשלעצמו אינו מעיד בהכרח על נעילת מכ"ם מלאה על המטוס. בשדה הקרב המודרני קיימות מספר שיטות לירי לעבר פלטפורמות חמקניות: ירי 'עיוור' לעבר אזור משוער שבו זוהתה פעילות, שימוש במערכות פסיביות כגון חיישנים תרמיים או אופטיים שאינם מקרינים גלי מכ"ם ולכן אינם מפעילים את מערכות ההתרעה של המטוס, או זיהוי בסיסי באמצעות מכ"מים בתדר נמוך המצביעים על נוכחות כללית בשמיים אך ללא יכולת דיוק מספקת להנחיית טיל. ההערכה המרכזית היא שמדובר בירי אופטי-תרמי או בירי הרתעתי שנועד לאותת נוכחות איראנית. עם זאת, גורמים בפיקוד המרכז של צבא ארה"ב מתייחסים לאירוע ברצינות רבה, שכן הוא מעיד על נכונות איראנית להסלים את העימות גם במחיר של התנגשות ישירה עם כוחות אמריקאיים.

מטוס F-35 מחיל הנחתים ( צילום: F-35 Lightning II משרד ההגנה ארה"ב )

התקרית לא נותרה ללא תגובה והיוותה גורם מאיץ במערכת השיקולים הצבאיים. וושינגטון מזהה כי למרות המכות הקשות שספגה איראן בחודשים האחרונים, טהראן פועלת באופן אקטיבי לשיקום מערכי המכ"ם וטילי החוף שלה סביב נתיבי השיט.

בעקבות זאת, פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, בגיבוי מלא של שר ההגנה פיט הגסת', גיבש תוכנית מבצעית חדשה המכונה תפיסת 'כיסוח הדשא'. במסגרתה מוצע לבצע תקיפות תקופתיות ומוגבלות נגד יעדים איראניים במצר, כדי להשמיד מערכות צבאיות בכל פעם שהן מוקמות מחדש. בעוד שבבית הלבן היססו תחילה מחשש להסלמה רחבה, המצב בשטח התפתח במהירות.

כוחות ארה"ב השמידו שני משגרי טילים איראניים באי לארק שניסו לזרוע מוקשים ימיים, ובתגובה שיגרה איראן מטח טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקאיים בירדן – בסיס המלך חוסיין ובסיס אל-אזרק. על פי הדיווחים, מערכות ההגנה האווירית הצליחו ליירט את רוב הטילים, ולא דווח על נפגעים משמעותיים.

מטוס F-35 אמריקאי - צילום: חשבון רשמי של F-35 JPO. נקודת המוקד של משרד ההגנה מטוס F-35 אמריקאי | צילום: צילום: חשבון רשמי של F-35 JPO. נקודת המוקד של משרד ההגנה 10 10 0:00 / 0:11

בעקבות מתקפת הטילים בירדן, הנשיא דונלד טראמפ הצהיר במפורש כי ארצות הברית תגיב בעוצמה רבה וכי "יכו באיראן קשה". בהודעה שפרסם, הבהיר הנשיא: "ארצות הברית תוקפת, ברגעים אלה ממש, מטרות איראניות סמוך למצר הורמוז. התקיפות הן גדולות וחזקות, והן מגיעות כגמול על הניסיון הכושל של האיראנים להוסיף מוקשים ימיים למצר".

טראמפ הוסיף והזהיר: "אם המדינה הכושלת של איראן תנקוט בצעדי גמול על המתקפה המוצדקת מאוד הזו, היא תותקף שוב ברמה קשה וגבוהה בהרבה". אמירה זו צפויה להביא כעת לאישור סופי של תוכנית התקיפות המוגבלות שמקדם פיקוד המרכז במצר הורמוז.

פיקוד המרכז של ארה"ב מסר כי התקיפות כוונו נגד משמרות המהפכה, אך לא פירט אילו מטרות הותקפו. לפי גורמים במדינה שצוטטו ב'ניו יורק טיימס', הותקפו בין היתר בסיס צבאי בעיר בנדר עבאס והאזור הסמוך לנמל התעופה באי קשם, בהם נגרם "נזק משמעותי".

טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

המצור הימי האמריקאי על איראן, שחודש ב-14 ביולי לאחר קריסת ההבנות הזמניות, מתהדק באופן ניכר. דיווחים מערוצי אופוזיציה איראניים מצביעים על כך שהצי האמריקאי כבר אינו מסתפק במניעת כניסת ספינות לנמלים איראניים או יציאה מהם, אלא מזהיר בימים האחרונים גם ספינות איראניות מפני תנועה בין נמלים שונים בתוך המים הטריטוריאליים של איראן עצמה.

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב מדווח כי מאז חידוש המצור הופנו עשרות ספינות מסחריות שניסו להפר אותו: נכון לסוף אוגוסט מדובר בכ-70 ספינות שהוטו ממסלולן, שלוש ספינות שהושבתו ושתיים שעלו עליהן כוחות אמריקאיים. המהלך נועד לשבש עוד יותר את התנועה הימית הפנימית של איראן ולהקשות על שינוע סחורות, דלק וציוד צבאי בין נמליה לאורך המפרץ הפרסי ומפרץ עומאן.

ניתוח של רשת CNN מעריך כי המשטר האיראני מאבד במהירות את יתרונו. המצור הכלכלי פוגע ביכולת הליבה של המשטר בטהראן להמשיך בלחימה. תחזיות קרן המטבע הבינלאומית מצביעות על התכווצות של יותר מחמישה אחוזים בכלכלה האיראנית השנה, לצד עלייה חדה באינפלציה לרמה המתקרבת לשבעים אחוזים.