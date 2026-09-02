הנשיא האמריקני דונלד טראמפ פרסם אמש (ג'-ד') אזהרה חמורה כלפי משטר האייתוללות בטהרן, כשהוא מבהיר שאם תימשך התגובה הצבאית האיראנית - "מעט מאוד יישאר מהרפובליקה האסלאמית של איראן". האיום מגיע על רקע המשך התקיפות האמריקניות במטרות איראניות, כאשר פיקוד המרכז של הצבא האמריקני (סנטקום) מסר שכוחות ארה"ב תקפו יעדים של משמרות המהפכה האיראניות הן בשטח איראן והן באזור מצר הורמוז.

"תקפנו יעדים איראניים באזור הורמוז"

טראמפ מסר בהודעתו כי "תקפנו כעת מטרות איראניות סמוך להורמוז". לדבריו, התקיפות באות בתגובה לניסיונות תקיפה שביצעו משמרות המהפכה לאחרונה כנגד ספינות מסחר במצרי הורמוז וכנגד אנשי צבא אמריקניים המוצבים באזור. בהודעה נפרדת של הצבא האמריקני פורטו היעדים שהותקפו: מערכות הגנה אווירית, מכ"מים, נכסים ימיים, מתקנים שונים, יכולות לפריסת מוקשים ואתרי תקשורת של משמרות המהפכה. על פי דיווחים מאיראן, מערכות ההגנה האווירית הופעלו גם באזור בירת המדינה טהרן, והמטוס שנשא את הנשיא האיראני נאלץ לנחות בעיר אחרת.

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"אם איראן תגיב - היא תותקף שוב בעוצמה גבוהה בהרבה", הזהיר הנשיא האמריקני. "אבל גם זו לא תהיה המתקפה הכי גדולה. זו עדיין ממתינה בפתח, וכאשר היא תסתיים, מעט מאוד יישאר מהרפובליקה האסלאמית של איראן". טראמפ התייחס גם למצבה הכלכלי והאסטרטגי של איראן: "לא אכפת לי כהוא זה אם הם יחתמו על הסכם שהוא חסר ערך מבחינתם. אני מעדיף בהרבה את המצב שלנו עכשיו, עם שליטה כמעט מוחלטת במצר הורמוז, וכאשר הכלכלה שלהם קורסת לחלוטין".

בסיום דבריו הפנה טראמפ מסר ישיר לאזרחי איראן עצמם: "הם פשוט דוחים את הבלתי נמנע. מתי העם האיראני יתקומם ויצא להילחם?".