אירוע חמור של אלימות ואיומים אנטישמיים התרחש בליל שבת האחרון בשכונת קראון הייטס שבברוקלין, מרכז ההתיישבות החב"דית בניו יורק, כאשר גבר תקף מילולית ופיזית יהודים חרדים תוך שימוש בכלביו.

על פי הדיווח באתר COLive, האירוע החל בסמוך לשעה אחת לאחר חצות, כאשר החשוד חסם את דרכם של שלושה צעירים חרדים בצומת הרחובות אלבני ולפרטס. הוא החל להשמיע כלפיהם קריאות אנטישמיות חריפות, איים על חייהם של ילדי השכונה בטענה שהם חוסמים את הרחוב, והזהיר שבפעם הבאה שיראה אותם – ירצח אותם. במהלך התקיפה איים לשלוח את כלביו לתקוף אותם.

כשניסו הצעירים להתרחק מהמקום, החל החשוד לרדוף אחריהם והורה לכלביו לתקוף. במהלך המרדף קפץ אחד הכלבים על חזהו של אחד הצעירים. למרות שהצעירים ניסו לחמוק ולהימלט, המשיך התוקף לרדוף אחריהם לאורך רחוב שלם, השתמש בכלביו כדי לחסום את דרכם והמשיך להשמיע איומים. האירוע הסתיים רק כאשר מתנדבי ארגון "שמירה" המקומי הגיעו במהירות לאזור פינת הרחובות לפרטס וקינגסטון.

מתנדבי הארגון הצליחו לתפוס את החשוד, גידרו את האזור והזעיקו את משטרת ניו יורק. השוטרים שהגיעו למקום עצרו את החשוד באופן מיידי והגישו נגדו כתב אישום בגין הטרדה מחמירה ואיומים, כאשר שתי העבירות מוגדרות רשמית כפשעי שנאה.

במקביל לאירוע האנטישמי, נרשמה דריכות נוספת בשכונה בעקבות אירוע פלילי נפרד שהתרחש ביום ראשון אחר הצהריים. כוחות המשטרה ומתנדבי "שמירה" עורכים מצוד וסריקות נרחבות אחר חשוד שפרץ לבית מגורים בשכונה. הקהילה היהודית בקראון הייטס, המהווה אחד ממרכזי חסידות חב"ד המרכזיים בעולם, חווה בשנים האחרונות אירועים אנטישמיים וחיכוכים, וארגוני השמירה האזרחיים פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם המשטרה המקומית לשמירה על ביטחון התושבים.