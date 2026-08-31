בבלי
לְבִלְתִּי יִדַּח מִמֶּנּוּ

מרגש: בנו של אביגדור ליברמן הכניס ספר תורה לבית חב"ד בקפריסין

עמוס ליברמן, בנו של יו"ר מפלגת "ישראל ביתנו", יזם הכנסת ספר תורה לזכות משפחתו בבית חב"ד בלרנקה • הקהילה הישראלית והיהודית-רוסית באי השתתפו במעמד המרומם

בנו של אביגדור ליברמן הכניס ספר תורה לבית חב"ד בקפריסין (יוני כהנא)

מעמד מרומם של הכנסת ספר תורה התקיים היום (יום ב') בבית חב"ד בלרנקה שבקפריסין. עמוס ליברמן, בנו של ח"כ אביגדור ליברמן יו"ר מפלגת "ישראל ביתנו", הוא שיזם את הבאת ספר התורה המהודר לזכות בני משפחתו. המעמד, שהתקיים בעת שבארץ ישראל עסוקים בענייני הבחירות, היווה מפגן של אחדות וקירוב לבבות בקהילה היהודית באי.

הרב אריה זאב רסקין, שליח חב"ד ורב האי, עמד בראש המעמד החגיגי. בטקס השתתפו חברי הקהילה הישראלית לצד חברי הקהילה היהודית-רוסית המתגוררים בקפריסין, ופסיפס אנושי מגוון התאחד סביב שמחת התורה. בשיא המעמד זכה עמוס ליברמן לכבוד מיוחד: הוא הוזמן לשאת את הפסוק השני בהקפות, ובקול נרגש קרא בפני הקהל החוגג: "אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלוקים", פסוק שנאמר לזכותו ולזכות בני משפחתו.

אביגדור ליברמןהכנסת ספר תורהחב"דקפריסין

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

דרושיםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר