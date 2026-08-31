מעמד מרומם של הכנסת ספר תורה התקיים היום (יום ב') בבית חב"ד בלרנקה שבקפריסין. עמוס ליברמן, בנו של ח"כ אביגדור ליברמן יו"ר מפלגת "ישראל ביתנו", הוא שיזם את הבאת ספר התורה המהודר לזכות בני משפחתו. המעמד, שהתקיים בעת שבארץ ישראל עסוקים בענייני הבחירות, היווה מפגן של אחדות וקירוב לבבות בקהילה היהודית באי.
הרב אריה זאב רסקין, שליח חב"ד ורב האי, עמד בראש המעמד החגיגי. בטקס השתתפו חברי הקהילה הישראלית לצד חברי הקהילה היהודית-רוסית המתגוררים בקפריסין, ופסיפס אנושי מגוון התאחד סביב שמחת התורה. בשיא המעמד זכה עמוס ליברמן לכבוד מיוחד: הוא הוזמן לשאת את הפסוק השני בהקפות, ובקול נרגש קרא בפני הקהל החוגג: "אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלוקים", פסוק שנאמר לזכותו ולזכות בני משפחתו.
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