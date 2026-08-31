בנו של אביגדור ליברמן הכניס ספר תורה לבית חב"ד בקפריסין ( יוני כהנא )

מעמד מרומם של הכנסת ספר תורה התקיים היום (יום ב') בבית חב"ד בלרנקה שבקפריסין. עמוס ליברמן, בנו של ח"כ אביגדור ליברמן יו"ר מפלגת "ישראל ביתנו", הוא שיזם את הבאת ספר התורה המהודר לזכות בני משפחתו. המעמד, שהתקיים בעת שבארץ ישראל עסוקים בענייני הבחירות, היווה מפגן של אחדות וקירוב לבבות בקהילה היהודית באי.