אירוע פתאומי התרחש אמש (ב') במהלך עצרת ציבורית שנערכה בעיר בילה סוואר שבאיראן, כאשר נמט אלחמי, פוליטיקאי מקומי שהתמודד בעבר לפרלמנט המדינה, התמוטט באופן פתאומי בעת שנשא נאום מול הקהל. צוותי חירום שהוזעקו למקום קבעו את מותו.

לפי הדיווחים בכלי התקשורת הרשמיים באיראן, הגורם לקריסתו הפתאומית של אלחמי היה ככל הנראה דום לב. הפוליטיקאי, שהיה ידוע בזירה המקומית ושימש בעבר בתפקידים הקשורים למשמרות המהפכה האיסלאמית, קרס על הבמה בעודו נושא דברים בפני המשתתפים בעצרת.

תיעוד מהאירוע מתעד את הרגעים הדרמטיים בהם הנואם מפסיק לדבר באופן פתאומי ומתמוטט.