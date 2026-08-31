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אירוע פתאומי | צפו

פוליטיקאי איראני לשעבר קרס באמצע נאום ונפטר במקום

נמט אלחמי, מועמד לשעבר לפרלמנט האיראני, קרס לפתע במהלך נאום בעצרת ציבורית ומותו נקבע במקום • התקשורת המקומית מדווחת על דום לב

אירוע פתאומי התרחש אמש (ב') במהלך עצרת ציבורית שנערכה בעיר בילה סוואר שבאיראן, כאשר נמט אלחמי, פוליטיקאי מקומי שהתמודד בעבר לפרלמנט המדינה, התמוטט באופן פתאומי בעת שנשא נאום מול הקהל. צוותי חירום שהוזעקו למקום קבעו את מותו.

לפי הדיווחים בכלי התקשורת הרשמיים ב, הגורם לקריסתו הפתאומית של אלחמי היה ככל הנראה דום לב. הפוליטיקאי, שהיה ידוע בזירה המקומית ושימש בעבר בתפקידים הקשורים למשמרות המהפכה האיסלאמית, קרס על הבמה בעודו נושא דברים בפני המשתתפים בעצרת.

תיעוד מהאירוע מתעד את הרגעים הדרמטיים בהם הנואם מפסיק לדבר באופן פתאומי ומתמוטט.

איראןמשמרות המהפכהנמט אלחמי

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