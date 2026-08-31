סערה ציבורית פרצה בברוקלין שבניו יורק סביב מנהלת בית ספר יסודי, לאחר שהודתה בפני הורי תלמידים כי היא "עסוקה מדי" מכדי להעביר להם בזמן מידע קריטי על זיהום אוויר רעיל במוסד החינוכי. כך על פי דיווח בעיתון "ניו יורק פוסט".

המוסד החינוכי, הממוקם בסמיכות לתעלת גוואנוס הידועה כאזור מזוהם במיוחד, סובל בשנים האחרונות מחדירת גזים מסוכנים למבניו, ובכלל זה חומרים המוגדרים כמסרטנים. למרות חומרת המצב, המנהלת - המשתכרת למעלה מ-200 אלף דולר בשנה ומכהנת בתפקידה כעשור - איחרה שוב ושוב בהעברת מכתבי אזהרה רשמיים מרשויות הגנת הסביבה להורים, לעיתים במשך שבועות ארוכים.

האירוע המעורר זעם התרחש במהלך כינוס חירום מקוון שנערך באמצעות זום, בו השתתפו כ-80 הורים מודאגים לצד נציגי רשויות הבריאות והסביבה של המדינה. כאשר אחד ההורים פנה בשאלה ישירה בצ'אט מדוע לקח למנהלת למעלה משבוע להעביר מכתב אזהרה רשמי שנשלח אליה, השיבה המנהלת כי שבוע אכן נראה זמן רב, אך בשל עומס העבודה שלה "דברים מסוימים מתפספסים". תשובה זו עוררה זעם רב בקרב ההורים, הנמצאים כבר שנתיים במצב של אי-ודאות לגבי בריאות ילדיהם, במיוחד לאור העובדה שהזיהום החמור ביותר נמדד במבנה השלוחה של בית הספר, בו מתקיימים שיעורי הגן וגילאי הקדם-חובה.

על פי הדיווח, בקיץ האחרון התברר להורים כי פעולות הטיהור והמניעה שהחלו כבר בשנת 2024 במבנה הגנים נכשלו לחלוטין. אף שנציגי המדינה ורשויות איכות הסביבה טוענים כי רמות הכימיקלים המסוכנים ירדו לטווח המוגדר "נורמלי" עבור מבנים סגורים, הורי התלמידים ומומחים עצמאיים אינם מסתפקים בכך ודורשים פינוי מלא של האדמה המזוהמת שמתחת למבנה. ההורים מתלוננים כי הנהלת בית הספר נוהגת לשלוח הודעות חשובות דווקא בזמני חופשות וחגים, מתוך כוונה - לטענתם - לצמצם את החשיפה והתגובות הציבוריות. חוסר האמון הגיע לממדים חריפים עד כדי כך שחלק מההורים נאלצו לרכוש מכספם הפרטי מסנני אוויר מתקדמים לכיתות, לאחר שהמנהלת אף נמנעה מלהגיע לפגישות עם גורמים שביקשו לתרום ציוד סינון למוסד.

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בעקבות המחדל המתמשך והיחס המזלזל מצד ההנהלה, לפחות שישה הורים כבר הודיעו רשמית על הוצאת ילדיהם מבית הספר, בו לומדים כ-450 תלמידים, ועשרות נוספים שוקלים לעשות כן בימים אלו לקראת פתיחת שנת הלימודים. במקביל, הורים זועמים החלו להחתים עצומה נרחבת הדורשת את התפטרותה של מושלת מדינת ניו יורק, קאת'י הוקול, בטענה שהממשל כשל בטיפול באירוע ובהגנה על בריאות הילדים. מנגד, רשויות הבריאות ואיכות הסביבה של ניו יורק מסרו כי הן ממשיכות לפעול להגנת התלמידים והצוות, וכי בכוונתן להתקין מערכות אוורור נוספות במבנה לפני תחילת הלימודים. המנהלת ומשרד החינוך העירוני סירבו להגיב לפניות התקשורת.