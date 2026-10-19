בבלי
לאחר ההפגנות ההיסטוריות

נאום מקרון עורר זעם בצרפת; שר הפנים התפטר

הנשיא הבטיח יד קשה נגד הפורעים אך לא הציג פתרונות מעשיים • יו"ר מפלגת האיחוד הלאומי תקף: נאום עלוב • שר הפנים הגיש התפטרות אך מקרון סירב לקבלה

נשיא צרפת עמנואל מקרון בנאומו לאומה
נשיא צרפת עמנואל מקרון בנאומו לאומה| צילום: צילום: ארמון האליזה

יממה לאחר ההפרעות הקשות שפקדו את צרפת במהלך מחאת ה-17 באוקטובר, נאומו של נשיא צרפת עמנואל מקרון לאומה עורר זעם רב בקרב אזרחי המדינה.

הנאום, שככל הנראה הוקלט מראש, הוצג לציבור הצרפתי כ"הצהרה מיוחדת" של נשיא הרפובליקה בשעות הפריים-טיים של רשתות התקשורת, בניסיון להקנות לאירוע אופי רשמי ודרמטי.

אולם דבריו של מקרון לא הצליחו להרגיע את הרוחות. הנשיא הבטיח לנקוט יד קשה כלפי הפורעים שהשתתפו במהומות שפרצו ברחבי המדינה במהלך ההפגנות ב-17 באוקטובר, אך נמנע מלהציג פתרונות מעשיים למצב המורכב שבו שרויה צרפת.

מקרון הצהיר כי הממשלה תפעל ללא פשרות כלפי מי שמשחיתים רכוש ומפרים את הסדר הציבורי. לדבריו, נציגי השלטון המקומיים יקבלו את ההחלטות הנדרשות להגנה על הערים, ובמידת הצורך אף ייאסרו התקהלויות מסוימות. במקביל, הוא הבטיח שקיפות בנוגע להתנהלות כוחות הביטחון במהלך אירועי השבת, והטיל על שר הפנים לוראן נונייז לבחון את האירועים ולהציג תשובות ברורות.

אלא שההצהרות לא סיפקו את מתנגדיו. יו"ר מפלגת האיחוד הלאומי, ז'ורדן ברדלה, תקף את הנשיא וכינה את נאומו "עלוב", תוך שהוא מאשים את השלטון ב"פחדנות ובבלבול". אריק סיוטי, מנהיג מפלגת UDR הימנית וראש עיריית ניס, אמר בריאיון לרשת BFMTV כי מקרון שוב דיבר בלי לומר דבר ממשי – והפעם, לדבריו, מדובר בפעם אחת יותר מדי.

במקביל, שר הפנים הצרפתי לורן נונייז מסר לנשיא צרפת את התפטרותו – אך זה סירב לקבלה.

הביקורת העיקרית על הממשל מתמקדת בכשל המודיעיני, כאשר היערכות מוקדמת יכולה הייתה אולי למנוע את האירועים הקשים.

הבחירות בצרפת יתקיימו בעוד חצי שנה בדיוק, ולא מעט צרפתים דורשים ממקרון להקדים את הבחירות ולהתפטר כבר מעכשיו. ההערכה היא כי אירועי ההפרעות בצרפת מחזקים את כוחה של מארין לה-פן, מועמדת הימין הקיצוני לנשיאות צרפת.

צרפתעמנואל מקרוןז'ורדן ברדלהמארין לה פן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר