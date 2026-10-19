נאום מקרון עורר זעם בצרפת; שר הפנים התפטר

יממה לאחר ההפרעות הקשות שפקדו את צרפת במהלך מחאת ה-17 באוקטובר, נאומו של נשיא צרפת עמנואל מקרון לאומה עורר זעם רב בקרב אזרחי המדינה.

הנאום, שככל הנראה הוקלט מראש, הוצג לציבור הצרפתי כ"הצהרה מיוחדת" של נשיא הרפובליקה בשעות הפריים-טיים של רשתות התקשורת, בניסיון להקנות לאירוע אופי רשמי ודרמטי.

אולם דבריו של מקרון לא הצליחו להרגיע את הרוחות. הנשיא הבטיח לנקוט יד קשה כלפי הפורעים שהשתתפו במהומות שפרצו ברחבי המדינה במהלך ההפגנות ב-17 באוקטובר, אך נמנע מלהציג פתרונות מעשיים למצב המורכב שבו שרויה צרפת.

מקרון הצהיר כי הממשלה תפעל ללא פשרות כלפי מי שמשחיתים רכוש ומפרים את הסדר הציבורי. לדבריו, נציגי השלטון המקומיים יקבלו את ההחלטות הנדרשות להגנה על הערים, ובמידת הצורך אף ייאסרו התקהלויות מסוימות. במקביל, הוא הבטיח שקיפות בנוגע להתנהלות כוחות הביטחון במהלך אירועי השבת, והטיל על שר הפנים לוראן נונייז לבחון את האירועים ולהציג תשובות ברורות.

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אלא שההצהרות לא סיפקו את מתנגדיו. יו"ר מפלגת האיחוד הלאומי, ז'ורדן ברדלה, תקף את הנשיא וכינה את נאומו "עלוב", תוך שהוא מאשים את השלטון ב"פחדנות ובבלבול". אריק סיוטי, מנהיג מפלגת UDR הימנית וראש עיריית ניס, אמר בריאיון לרשת BFMTV כי מקרון שוב דיבר בלי לומר דבר ממשי – והפעם, לדבריו, מדובר בפעם אחת יותר מדי.

במקביל, שר הפנים הצרפתי לורן נונייז מסר לנשיא צרפת את התפטרותו – אך זה סירב לקבלה.

הביקורת העיקרית על הממשל מתמקדת בכשל המודיעיני, כאשר היערכות מוקדמת יכולה הייתה אולי למנוע את האירועים הקשים.

הבחירות בצרפת יתקיימו בעוד חצי שנה בדיוק, ולא מעט צרפתים דורשים ממקרון להקדים את הבחירות ולהתפטר כבר מעכשיו. ההערכה היא כי אירועי ההפרעות בצרפת מחזקים את כוחה של מארין לה-פן, מועמדת הימין הקיצוני לנשיאות צרפת.