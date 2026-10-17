הפרות סדר נרחבות ממשיכות להתפשט ברחבי צרפת: בניין העירייה ההיסטורי בעיר לימוז' הוצת במהלך מהומות שפרצו בעקבות הפגנות נגד יוקר המחיה. האש התפשטה במהירות, גג המבנה נהרס ומגדל העירייה קרס.

על פי הדיווחים, אלפי מפגינים השתתפו בהפגנה בעיר, שבסיומה החלו עימותים אלימים. רעולי פנים הציתו ניידת משטרה, ניפצו חלונות ראווה, פרצו לבניין העירייה והעלו אותו באש. כוחות הכיבוי פעלו בניסיון למנוע את התפשטות השריפה לכל חלקי המבנה, שנחנך בשנת 1883.

מושל המחוז מסר כי חלקו הגדול של הבניין אבד. עובדת עירייה שנכחה במקום פרצה בבכי למראה ההרס. "זה אסון. בלתי נתפס ובלתי מתקבל על הדעת", אמרה אחת הנוכחות במקום.

במקביל דווח על הצתת כלי רכב, ביזת חנויות ועימותים עם כוחות הביטחון ברחבי העיר. מהומות והפרות סדר נרשמו גם בפריז, במרסיי ובערים נוספות ברחבי צרפת.