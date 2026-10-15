( צילום: Mchs.gov.ru, CC BY 4.0 )

שירות הביטחון הפדרלי של רוסיה פרסם ביום רביעי האחרון, לראשונה, תיעוד ממצלמות האבטחה מהמתקפה הקטלנית באולם הקונצרטים קרוקוס סיטי הול, הסמוך למוסקבה. במתקפה, שהתרחשה במרץ 2024, נרצחו 149 בני אדם ומאות נוספים נפצעו. התיעוד מציג את רגעי האימה שבהם הפך ערב של הופעה מוזיקלית למתקפת טרור קטלנית.

הסרטון שפורסם על ידי שירות הביטחון הפדרלי מורכב משלושה קטעים המתעדים את המתקפה מזוויות שונות. באחד הקטעים נראים ארבעה מחבלים חמושים בנשק אוטומטי כשהם מתקדמים במסדרונות המבנה ופותחים באש ללא רחמים. בקטעים נוספים נראים הנוכחים באולם כשהם בורחים בבהלה ומחפשים מחסה מתחת למושבים, בעוד קולות ירי נשמעים ברקע. בהמשך התיעוד מתועדת התפרצות השריפה האדירה שפרצה במקום.

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המתקפה התרחשה ב־22 במרץ 2024, זמן קצר לפני שהלהקה הרוסית פיקניק הייתה אמורה לעלות לבמה. ארבעה מחבלים חמושים הסתערו על מתחם ההופעות בקרסנוגורסק שבפאתי מוסקבה, ופתחו באש לעבר הקהל שהגיע לצפות במופע. לאחר מכן הוצתה שריפה שהתפשטה במהירות ברחבי המבנה, וחלק מגג האולם קרס. המראות הקשים והכאוס בזירה הפכו את האירוע לאחד מפיגועי הטרור הקטלניים ביותר שידעה רוסיה בעשורים האחרונים.

ארגון המדינה האסלאמית דאעש קיבל אחריות לפיגוע, ושלוחתו האפגנית, דאעש חוראסאן, נקשרה למתקפה. הרשויות הרוסיות האשימו גם את אוקראינה במעורבות בפרשה, אך קייב הכחישה את הטענות. הדיווחים על ההאשמות הרוסיות לא הציגו ראיות פומביות המבססות אותן.

ב־12 במרץ 2026 גזר בית משפט צבאי במוסקבה עונשים על 19 נאשמים בפרשה. 15 מהם נידונו למאסר עולם, בעוד ארבעת הנאשמים האחרים קיבלו עונשי מאסר ממושכים שנעו בין כ־20 שנה ל־22 וחצי שנות מאסר. בין הנאשמים היו ארבעת המחבלים שביצעו את הירי, וכן אנשים שהואשמו בסיוע להם ובמעורבות בפעילות הטרור.

פרסום התיעוד החדש מחזיר את הזירה הקשה הזו לתודעה הציבורית, ומציג את רגעי האימה שחוו מאות אנשים שהגיעו לערב של בידור ונקלעו למתקפת טרור קטלנית.