חברת Foundation Labs האמריקאית שלחה שני רובוטים מדגם Phantom MK-1 לביצוע משימות סיור ואיסוף מודיעין בקווי החזית | למרות שמדובר בשלב ניסיוני, המערכות החדשות שמפעילות את הרובוטים מסוגלות להפעיל נשק קל ומיועדות לנוע בסביבה אנושית | הן מסמנות את תחילתו של עידן חדש בלחימה האוטונומית - לצד אתגרים אתיים וטכנולוגיים כבדי משקל (טכנולוגיה)
הסכסוך במזרח התיכון עובר מהשדה הפיזי למרחב הדיגיטלי, כשאיראן מסמנת את ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות כמטרות אסטרטגיות לגיטימיות | המלחמה, שגובה מחירים כלכליים וצבאיים כבדים, מאיימת כעת לשתק את התשתיות המניעות את הכלכלה העולמית (חדשות בעולם)
טכנולוגיה חדשה וראשונה מסוגה בעולם משנה את אחד מרכיבי הבטיחות הוותיקים ביותר ברכב - חגורת הבטיחות | באמצעות חיישנים וניתוח נתונים בזמן אמת, המערכת של וולוו מתאימה את עוצמת החגורה לגוף הנוסע, למיקום הישיבה ולחומרת התאונה, במטרה להפחית פציעות ולהציל חיים (טכנולוגיה)
במהלך ניסוי פנימי, מערכת בינה מלאכותית שפותחה בחברת עליבאבא החלה לפעול באופן עצמאי ולבצע פעולות לא מורשות - וביניהן כריית מטבעות קריפטוגרפיים ויצירת ערוצים עוקפי אבטחה | המקרה, שנחשף בדו"ח טכני, מעורר דאגה בקרב מומחי אבטחת מידע ובינה מלאכותית, הרואים בו עדות נדירה ל"התנהגות מגמתית ספונטנית" של סוכן בינה מלאכותית (טכנולוגיה)
אילון מאסק מצהיר כי טסלה נמצאת בעמדת זינוק לקראת פריצת הדרך המשמעותית ביותר בתחום הבינה המלאכותית - פיתוח "בינה כללית" (AGI) שאינה מוגבלת למשימות ספציפיות, אלא מחקה את היכולות הקוגניטיביות של האדם | לדבריו, דווקא ניסיונה של טסלה בעולם הפיזי - עם כלי רכב ורובוטים - יהפוך אותה לחברה הראשונה שתעניק ל־AI גוף מוחשי (טכנולוגיה)
חקירה חדשה חושפת מתקפת ענק עולמית הכוללת מאות תוספים מתחזים, חלקם הוצגו ככלי בינה מלאכותית לגיטימיים | לפי הדיווחים, עשרות מיליוני משתמשים הורידו את התוספים הזדוניים מבלי לדעת כי הם חשפו את פרטיהם האישיים, סיסמאות ואף תיבות דוא"ל לתוקפים (טכנולוגיה)
הרובוט אטלס של בוסטון דיינמיקס נפרד מהאקרובטיקה במופע סיום מרהיב ויוצא לדרך חדשה ככוח עבודה במפעלי יונדאי | המכונה המפורסמת בעולם הפכה ממיזם מחקרי לרובוט ייצור עוצמתי שמשלב בינה מלאכותית ויכולות פיזיות חסרות תקדים (טכנולוגיה, מעניין)
לאחר חשיפת שימוש נרחב של הצבא הרוסי במסופי סטארלינק על גבי מל"טים תוקפים, נעתר אילון מאסק לפניית קייב והטמיע שורת מגבלות טכניות שמטרתן לשתק את החיבור הרוסי - מבלי לפגוע בעשרות אלפי המסופים שעליהם נשענת אוקראינה בשדה הקרב | בקייב מדברים כבר על "תוצאות אמיתיות" ומכינים רישום נרחב של כל מסופי הלוויין במדינה, בעוד המירוץ בין חדשנות טכנולוגית לאמצעי הטעיה והלוחמה האלקטרונית נכנס לשלב חדש (טכנולוגיה)
וואווי משיקה באירופה את שעון היוקרה החדש שלה, Royal Gold Edition, המשלב בין עיצוב אלגנטי, חומרים נדירים וטכנולוגיות מתקדמות | עם תג מחיר של יותר מ־3,000 אירו - זהו אחד משעוני הסמארט היקרים בעולם (טכנולוגיה)
תחקיר עיתון "הגרדיאן" מגלה כי מערכת החיפוש החדשה של גוגל, Google AI Overviews, מציגה למשתמשים תשובות שגויות ומסוכנות בנושאי בריאות - תוך סיכון חייהם של חולים | ארגוני בריאות מזהירים כי אמינות המידע המופיעה בראש תוצאות החיפוש עלולה להטעות את הציבור ולפגוע בטיפול הרפואי (טכנולוגיה)
בעוד אילון מאסק מבטיח מהפכה עתידית, סין כבר מייצרת אותה בפועל עם אלפי רובוטים הומנואידים שיוצאים מפס הייצור ויתרונות עלות דרמטיים בשרשרת האספקה | עם שליטה מוחלטת ב-CES 2026, בייג'ינג הופכת את ה"בינה המלאכותית המגולמת" למנוע צמיחה לאומי שנועד לפתור את המשבר הדמוגרפי ולכבוש את פסגת הטכנולוגיה העולמית (טכנולוגיה, בעולם)
חוקרים ממכון MIT, דארטמות' ואוניברסיטת סטוני ברוק יצרו דגם מוח מלאכותי המדמה לראשונה את אופן פעולתו של המוח החי ברמת התאים | התוצאה: גילוי אוכלוסיית נוירונים לא מוכרת, שחוזה טעויות עוד לפני שהן מתרחשות ופתיחת פתח לפלטפורמה חדשה לפיתוח תרופות נוירולוגיות (בריאות, טכנולוגיה)
בייג'ינג מסמנת את הבינה המלאכותית כאיום לאומי השווה בחומרתו לרעידות אדמה ומגפות, מחשש שהמכונה תערער את יציבות המפלגה הקומוניסטית | ה-Wall Street Journal חושף את המאמץ לאלף את הטכנולוגיה באמצעות "מבחני נאמנות" וסינון אידיאולוגי חסר פשרות (חדשות בעולם)
מומחית ביטחונית טענה כי כלי הבינה המלאכותית החדש “GenAI”, שהושק לאחרונה עבור חיילי צבא ארה״ב ועובדי משרד ההגנה, מהווה “צעד ראשון קריטי” ללוחמה עתידנית | הכלי נועד להכשיר חיילים ועובדים אזרחיים של משרד ההגנה לשימוש בבינה מלאכותית כחלק משגרת העבודה, ולהכין אותם להטמעה רחבה יותר של AI במערכות צבאיות בעתיד (צבא, טכנולוגיה)
במכרז ענק ורווי מתחים מול ענקיות טכנולוגיה, קטפה "סילינקסקום" הישראלית חוזה בשווי מיליוני דולרים | האוזניות הטקטיות המתוחכמות יאפשרו ללוחמים לתקשר בלב רעשי המלחמה, תוך הגנה אקוסטית מקסימלית | כך הופכת חברה מהמרכז לשחקנית מפתח באסטרטגיית ה"לוחם המחובר" של צבאות המזרח (צבא, טכנולוגיה)