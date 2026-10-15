ביקור בכירי הממשל בקהילה החרדית בפלורידה | צילום: באדיבות המצלם - צילום: באדיבות המצלם ביקור בכירי הממשל בקהילה החרדית בפלורידה | צילום: באדיבות המצלם | צילום: צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 7:14

מצוקת הדיור בקרב הציבור החרדי בארץ ובארצות הברית מלווה משפחות רבות זה שנים. אך בעוד שבארץ הפתרונות מוגבלים במרחב ובמחיר, הרי שבארצות הברית נפרשת תמונה שונה לחלוטין. במדינת פלורידה, במרחק כ-200 קילומטרים ממיאמי, קמה עיר חרדית חדשה שמציעה מענה מקיף ורחב היקף.

היישוב החדש, הנקרא "לייקפרונט", משתרע על פני שטחים נרחבים במחוז גליידס, בסמוך לאגם אוקיצ'ובי. השדרה המרכזית נקראת "שדרות רמב"ם", והרחובות הסמוכים נושאים שמות של גדולי ישראל – "רש"י", "הרא"ש" ואחרים. לאורך הרחובות נבנים עשרות בתים פרטיים, מוקפים בגינות ומרחבים ירוקים.

בתי הקהילה החרדית בפלורידה | צילום: באדיבות המצלם - צילום: באדיבות המצלם בתי הקהילה החרדית בפלורידה | צילום: באדיבות המצלם | צילום: צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 0:23

כ-80 משפחות כבר התיישבו במקום, והן מהוות את גרעין הקהילה שצפויה להתרחב בשנים הקרובות. מאות משפחות נוספות צפויות להצטרף אליהן, והיישוב מתוכנן להפוך לעיר גדולה ותוססת. ילדים והורים כבר נראים מסתובבים בין הבתים החדשים, והאווירה היא של התחלה חדשה.

הקהילה החרדית בפלורידה | צילום: באדיבות המצלם ( צילום: באדיבות המצלם )

עיר חרדית טהורה בלב פלורידה טנדר ריק ריסק עובד למוות באתר עבודה אריה לוי | 13.10.26 לייקפרונט היא קהילת מגורים ייעודית שתוכננה מראש עבור אוכלוסייה חרדית. המיקום נבחר בקפידה: אזור פסטורלי עם אגמי מים צלולים, אוויר נקי ומרחבים פתוחים, הרחק מהצפיפות והלחץ של המרכזים היהודיים הגדולים בניו יורק ובערים אחרות. העיר מציעה איכות חיים שונה לחלוטין – שלווה, מרחב ואפשרות לגדל משפחה בסביבה רוחנית חזקה.

הקהילה החרדית בפלורידה | צילום: באדיבות המצלם ( צילום: באדיבות המצלם )

מעבר לנוף ולמרחבים, הליבה של העיר היא הרוחניות. במרכז היישוב הוקמו ונבנים כעת מוסדות תורה גדולים: בתי כנסת ובתי מדרש, תלמודי תורה ובתי ספר לבנות, ישיבות קטנות וגדולות וכוללי אברכים. כל מבנה מתוכנן ברמת גימור גבוהה, והדגש הוא על יצירת תשתית רוחנית איתנה.

לצד מוסדות התורה, מתוכננים במקום גם מרכזי תעסוקה, מתחמי קניות גדולים עם סופרמרקט ענק וחנויות ייעודיות לציבור החרדי, וכן מרכז רפואי מתקדם. התכנון הוא שהעיר תהיה עצמאית לחלוטין ותספק את כל צרכי התושבים.

החזון של מתכנני הפרויקט, על פי הכוונת רבנים, הוא ברור: "לא לבנות דירות, אלא לבנות דורות". העיר מתוכננת כבירה רוחנית, כאשר מוסדות החינוך והתורה הם היסוד שעליו נבנה הכל. השטחים הנרחבים מסביב משמשים כעתודות בנייה בלתי מוגבלות, כך שככל שהקהילה תגדל, המקום ימשיך להתרחב מבלי לפגוע במרחב המחיה.

הקהילה החרדית בפלורידה | צילום: באדיבות המצלם ( צילום: באדיבות המצלם )

מחירים שמאפשרים את הבלתי אפשרי

כדי להנגיש את העיר למשפחות רבות ככל האפשר, נקבעו מחירים שאינם מצויים בשום שוק נדל"ן אחר. בשלב הראשון נבנות כאלף יחידות דיור, רובן נמכרו במחירים שנעים בין 460 אלף דולר לבית פרטי בן ארבעה חדרי שינה, ועד כ-890 אלף דולר לווילות גדולות עם עד שמונה חדרי שינה. בנוסף, 300 דירות מיועדות להשכרה בעלות חודשית סבירה.

בשל עתודות הקרקע הגדולות, ההיצע צפוי לעלות על הביקוש, מה שאמור לשמור על מחירי הדיור נמוכים גם בעתיד. למעשה, יהודי שמתגורר בדירת שלושה או ארבעה חדרים צפופה בבני ברק או בירושלים יכול למכור את נכסו ולרכוש תמורתו וילה רחבת ידיים בלב פלורידה השמשית.

התושבים הראשונים שעקרו את משפחותיהם מהסביבה המוכרת והגיעו ללייקפרונט מוכיחים שמותר ואף רצוי לצאת לפעמים מהמרוץ היקר והצפוף של הערים המרכזיות, לטובת חיים שלווים ומרווחים במקום מתפתח. הילדים המשחקים בשמחה ברחובות העיר החדשה מעידים על כך שהחזון מתממש.

ילדי הקהילה החרדית בפלורידה | צילום: באדיבות המצלם - צילום: באדיבות המצלם ילדי הקהילה החרדית בפלורידה | צילום: באדיבות המצלם | צילום: צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 0:43

הצמיחה המהירה של הקהילה משכה גם גורמים פחות אוהדים. לאחרונה הופץ קמפיין הסתה על ידי קבוצת אנטישמים מקומיים שניסו לעורר התנגדות להקמת היישוב החסידי באזור. פעילים קיצוניים ניסו להציק לתושבים ולהפגין בשערי היישוב, אך נתקלו באדישות מוחלטת.

סעודה שלישית בקהילה החרדית בפלורידה | צילום: באדיבות המצלם - צילום: באדיבות המצלם סעודה שלישית בקהילה החרדית בפלורידה | צילום: באדיבות המצלם | צילום: צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 0:16

התושבים בלייקפרונט בחרו להתעלם ממעשי ההסתה וממשיכים בפיתוח הקהילה באיתנות. כפי שמציינים אנשי הקהילה, אותם גורמים אנטישמיים מנסים להסית בכל ריכוזי החרדים באמריקה ובעולם, אך בשום מקום אינם מצליחים לעצור את התנופה או לכופף את רוחם של בני התורה.

לאות תמיכה והזדהות, התקיים ביקור של בכירי ממשל אמריקאיים בלייקפרונט, בראשות היועץ המשפטי למדינת פלורידה ובכירים נוספים במשרד הממשל המדינתי. הביקור נועד לעקוב אחר התפתחות הקהילה, לעמוד על צרכי התושבים, ולהעביר מסר ברור לרשויות האכיפה כי שלומם, ביטחונם וחירותם של תושבי המקום מובטחים ללא פשרות.

הקהילה החדשה ממשיכה לפרוח, וההתרגשות באוויר גדולה. כן ירבה וכן יפרוץ.

הקהילה החרדית בפלורידה | צילום: באדיבות המצלם ( צילום: באדיבות המצלם )

הקהילה החרדית בפלורידה | צילום: באדיבות המצלם ( צילום: באדיבות המצלם )

הקהילה החרדית בפלורידה | צילום: באדיבות המצלם ( צילום: באדיבות המצלם )

הקהילה החרדית בפלורידה | צילום: באדיבות המצלם ( צילום: באדיבות המצלם )

הקהילה החרדית בפלורידה | צילום: באדיבות המצלם ( צילום: באדיבות המצלם )

הקהילה החרדית בפלורידה | צילום: באדיבות המצלם ( צילום: באדיבות המצלם )

הקהילה החרדית בפלורידה | צילום: באדיבות המצלם ( צילום: באדיבות המצלם )

הקהילה החרדית בפלורידה | צילום: באדיבות המצלם ( צילום: באדיבות המצלם )

הקהילה החרדית בפלורידה | צילום: באדיבות המצלם ( צילום: באדיבות המצלם )