עולם הבריאות

הוא עומד שם שוב, מואר באור המקרר הקר בזמן שהבית כבר חשוך, מנסה להשקיט עם פחמימה ריקה את הרעש הבלתי פוסק של החדשות. זה לא רעב אמיתי, אלא "רעב קורטיזול" - מנגנון הישרדותי אבולוציוני שדוחף אותנו לנשנש את עצמנו לדעת דווקא כשהלחץ בשיאו. בכתבה הזו נחשוף את הפטנט המדעי שיעזור לכם לעצור את האוטומט, להחזיר את השליטה לידיים ולנצח את המערכה על המקרר (בריאות)
חוקרים מ-Northwestern Medicine מצאו כי הארכת הצום הלילי והפסקת אכילה לפחות שלוש שעות לפני השינה - בלי לשנות את כמות הקלוריות או סוגי המזון - הובילו לירידה בלחץ הדם ולקצב לב בריא יותר בלילה, ולשיפור בתפקוד הסוכר והאינסולין ביום, בקרב מבוגרים עם סיכון מוגבר למחלות לב ומטבוליזם (בריאות)
מחקר חדש של אוניברסיטת קינגס קולג’ בלונדון חושף כי חיישנים המשולבים בבדים רפויים, כמו שרוולים או כפתורי חולצה, מסוגלים לנטר תנועות גוף בדיוק גבוה יותר ב־40% לעומת צמידים ומהדקים צמודי גוף - וכל זאת תוך שימוש בפחות נתונים | החוקרים טוענים כי התגלית ע, הטיפול במחלות כמו פרקינסון ואף את עולם הרובוטיקה וההנפשה הדיגיטלית (בריאות)
מחקר חדש חושף כי הזיפים שעל חדק הפיל אינם סתם שערות - אלא מערכת חישה מתוחכמת בעלת מבנה ייחודי לחלוטין בעולם החי | החוקרים מצאו כי המבנה ההנדסי של כל זיף מאפשר לפילים לחוש ולבצע פעולות עדינות במיוחד, ומציע השראה מפתיעה לעולם הרובוטיקה והחישה הביו-מכאנית (טכנולוגיה)
כולנו עושים את זה כמה פעמים בבוקר בלי לחשוב פעמיים, אבל מה באמת קורה למים שלכם אחרי ההרתחה השנייה והשלישית? התהליך הכימי המפתיע שמעלה את ריכוז החומרים המיותרים בכוס שלכם, והסיבה הקריטית שבגללה מומחים מזהירים: אל תלחצו שוב על הכפתור לפני שתקראו את זה (בריאות)
סקירת מחקרים בינלאומיים עדכנית על תזונתם של בני 100 ומעלה מגלה דפוסי אכילה מובהקים: תפריט מבוסס צמחים, שפע דגנים מלאים, קטניות וירקות, צריכת שומנים בריאים מדגים ושמן זית, מיעוט במזון מעובד ובסוכרים, לצד פעילות גופנית מתונה וחיי קהילה עשירים - שילוב שמצטייר כמתכון אפשרי לאריכות ימים ולבריאות טובה בגילאים המתקדמים ביותר (בריאות)
ממחקר השופטים המפורסם ועד לנשנוש הלילי שלכם, מסתבר שקבלת החלטות גרועה היא לא עניין של אופי אלא של ביולוגיה שהתעייפה. גלו מהו מנגנון "עייפות ההחלטות" שגורם לאנשים החזקים ביותר לקרוס מול המקרר ב-22:00 בלילה - ואיך תוכלו להטעין את כוח הרצון שלכם מחדש (בריאות)
מחקר חדש חושף כי ה"מוח הקטן", שנחשב במשך עשורים כאחראי על קואורדינציה פיזית בלבד, מהווה שותף קריטי ברשתות השפה במוח | הגילויים החדשים משנים את הדרך שבה אנו מבינים רהיטות, זרימת מחשבה ותקשורת אנושית (בריאות)
בדיקות שנערכו ב‑13 מדינות מצאו כי 85% מהתפוחים שנמכרו בסופרמרקטים מכילים שאריות של כמה חומרי הדברה שונים - חלקם מסווגים כחומרים מסוכנים במיוחד | מומחים מזהירים: הרגולציה באירופה עדיין מתעלמת מהשפעתם המצטברת של "קוקטיילי הרעלים" (בריאות)
מחקר פורץ דרך מאוניברסיטת ברמינגהם חושף את החלבון MRAP2 כגורם המרכזי האחראי על תחושת השובע. התגלית מעניקה תקווה לפיתוח תרופות עתידיות שיאזנו את התיאבון ויסייעו לסובלים מהשמנה להפחית במשקל בקלות, תוך תיקון שיבושים הורמונליים במוח (בריאות, בעולם)
הדרכה מעשית ורגישה להורים בכלל ולהורים מהחברה החרדית בפרט להתמודדות עם עודף משקל אצל ילדים | תמיכה רגשית, חינוך לתזונה נכונה, חיזוק הביטחון העצמי, שיפור התנהלות חברתית ויצירת בית יהודי המטפח בריאות מתוך אהבה, אחריות והשראה (בריאות)
הם אמנם רצים יותר בין הספסלים, אך אוכלים הרבה יותר פחמימות ריקות, והסוכר הפך לחלק בלתי נפרד מהתגמול על התמדה בלימוד | נתונים חדשים לשנת 2025 חושפים מציאות מדאיגה: הילד החרדי הממוצע אמנם רזה מחברו במגזר הכללי בילדותו, אך הוא גדל לתוך "פצצה מתקתקת" של השמנה ותחלואה בבגרות | כיצד ניתן להפוך את הבית למבצר של בריאות מבלי לחרוג מתקציב המשפחה? | פרויקט מיוחד ב'בבלי' (בריאות)
הציפייה שימנע צינון, החיפוש הבלתי פוסק אחר המינון המושלם והוויכוח הנצחי בין תפוזים לכדורים: מומחי הבריאות עושים סדר באחד הוויטמינים הנערצים והנמכרים ביותר בעולם, ומגלים מתי הוא באמת הופך למגן החיסוני שלנו ומתי הוא פשוט נשטף מהגוף ללא תועלת (בריאות)