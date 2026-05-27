משרדי הממשלה נפרדים מהבורקסים והמשקאות הממותקים החל מ-2026

מהפכה תזונתית משמעותית צפויה להתרחש במשרדי הממשלה בישראל החל משנת 2026. נציבות שירות המדינה ומשרד הבריאות משיקים יחדיו חוזר הנחיות מעודכן ומחייב, שמטרתו לשנות באופן דרמטי את הרגלי התזונה של עובדי המדינה ולהפוך את הבחירה הבריאה לבחירה הקלה והזמינה ביותר.

החוזר החדש, שמגיע מיוזמה משותפת של אגף בכיר למידה ורווחה ארגונית בנציבות שירות המדינה ושל אגף התזונה במשרד הבריאות, מציב קו אדום ברור: פרידה מוחלטת ממזון אולטרה-מעובד ומזיק. הקרואסונים, הבורקסים, העוגיות והמשקאות הממותקים שליוו במשך שנים רבות את הישיבות והכנסים במשרדי הממשלה - עומדים להיעלם מהתפריט.

נתונים מדאיגים מאחורי ההחלטה

הצורך בשינוי מדיניות התזונה במגזר הציבורי נובע מנתוני תחלואה מדאיגים. על פי הנתונים, כ-60% מהגברים וכ-55% מהנשים בישראל חיים עם עודף משקל והשמנה, בעוד שכ-30% מבני הנוער סובלים מאותה בעיה. שיעור הסוכרת בקרב מבוגרים עומד על כ-10%.

מחקרים בינלאומיים מצביעים על כך שמעסיקים המקדמים סביבה ארגונית בריאה נהנים מכוח אדם פרודוקטיבי יותר, שיעור נמוך יותר של היעדרויות ושיפור ניכר במורל ובשביעות הרצון של העובדים. בנוסף, לאור המציאות הביטחונית והכלכלית בישראל, מחקרים מראים כי לאיכות התזונה השפעה ישירה על הפחתת סטרס, שיפור איכות השינה והחוסן המנטלי של הפרט.

הרשימה השחורה: מה נאסר להגשה

בניגוד להנחיות חלקיות שהיו קיימות בעבר, הנוהל החדש מציג הסרה מוחלטת של מוצרים מזיקים. החל מעכשיו, חל איסור גורף להגיש את המוצרים הבאים בישיבות, כנסים או במסגרת שי הניתן לעובדים:

משקאות ממותקים מכל סוג - כולל משקאות דיאט, משקאות עם תחליפי סוכר וממתיקים מלאכותיים, ומיצים טבעיים

מוצרים בעלי סימון אדום או אולטרה-מעובדים - עוגות, עוגיות, סהרונים, קרואסונים, בורקסים וחטיפים המכילים כמויות גבוהות של נתרן, סוכר או שומן רווי

התפריט החדש: מה מותר להגיש

במקום המאפים המעובדים, הנוהל מציע תפריט עשיר ומגוון המבוסס על עקרונות 'קשת המזון הלאומית' והסימון הירוק. לכיבוד קל בישיבות ופגישות יוגשו פירות וירקות טריים, לחמים ופיתות מדגנים מלאים, ממרחים ומטבלים בריאים כמו חומוס וטחינה עם סימון ירוק, גבינות רזות, ונשנושים בריאים כמו יוגורט טבעי עם גרנולה וקטניות מבושלות.

הנוהל מדגיש את החשיבות של הכללת אפשרויות טבעוניות בכל כריך. לשתייה יוגשו מים וסודה בלבד, כאשר ניתן לשדרג עם חתיכות פרי, נענע, לימונית או מקלות קינמון. שתייה חמה תוגש לצד חלב או משקה צמחי ללא תוספות.

במידה ומוגשת ארוחה חמה בכנסים ואירועים, היא תתבסס על מרקי ירקות וקטניות, מגוון סלטים טריים או מבושלים, פשטידות ירקות ללא גבינות שמנות, דגנים מלאים כמו בורגול וקינואה, ומנות חלבון לא מטוגנות - דג או עוף אפוי בגריל, לצד מנה טבעונית עשירה על בסיס קטניות. המנה האחרונה תורכב מפירות העונה בלבד.

אחריות ישירה על המנהלים

כדי להבטיח שההנחיות לא יישארו רק על הנייר, נציבות שירות המדינה מטילה אחריות ישירה על הסמנכ"לים הבכירים להון אנושי במשרדים והמנהלים האדמיניסטרטיביים בבתי החולים. על הגורמים המנהלים, יחד עם הממונים על הרווחה והלמידה הארגונית, לפעול על פי עקרונות ברורים.

לפני כל אירוע, יש לברר מול המוזמנים מגבלות או העדפות תזונתיות כמו צליאק, אלרגיות וטבעונות, ולהזמין כמויות מדויקות כדי למנוע בזבוז מזון ולשמור על אחריות סביבתית. משרדי הממשלה נדרשים להנגיש את המידע באתרי האינטרנט הפנימיים ובדיוורים.

כחלק מסל הרווחה, ניתן יהיה לקיים עד שתי סדנאות בריאות לעובדים, כמו קריאת תוויות מזון ובישול בריא, ועד שתי סדנאות הממוקדות בפרט ובמשפחה, כגון תזונת ילדים או התמודדות עם שינויי אכילה בזמני משבר וחירום.

יישום החל מיוני 2026

לקראת 'שבוע תזונה וביטחון תזונתי' שיחול ביוני 2026, המדינה מחדדת את יישום ההנחיות ומעבירה את הדגש להגשת מזונות בריאים בלבד. המהלך משתלב בצורה רוחבית עם יוזמת 'מכרז הזנה ירוק' שיקודם בקפיטריות של משרדי הממשלה.

ההנחיות החדשות מהוות צעד אמיץ קדימה לשיפור בריאותם ורווחתם של העובדים בשירות הציבורי. יישום עקבי של הנוהל כבר מהישיבה הקרובה צפוי להבטיח סביבת עבודה בריאה, חסונה ופרודוקטיבית יותר לכולם.

"כשאתה אוכל טוב, אתה מרגיש טוב. וכשאתה מרגיש טוב, אתה עושה טוב" - כך נכתב בחוזר המנכ"ל.