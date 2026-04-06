שורה של מחקרים חדשים מציפים מחדש את הוויכוח סביב אימוני כושר בעצימות גבוהה – ומראים כי בעוד פעילות גופנית נמרצת ידועה כמפחיתה סיכון למחלות לב, היא עשויה גם לחשוף בעיות סמויה בלב שעלולות להיות מסוכנות למי שאינו מודע לקיומן | מומחים מזהירים כי יש מקום להרחיב את הבדיקות המקדימות לפני שמתחילים באימונים מאומצים (בריאות)
חוקרים מהמכון הטכנולוגי של מסצ’וסטס (MIT) פיתחו שתל תת־עורי עם תאי לבלב מהונדסים המסוגלים לייצר אינסולין בגוף, תוך שימוש במערכת חכמה הממירה אדי מים לחמצן | בניסויים בבעלי חיים המכשיר הצליח לשמור על רמות סוכר תקינות במשך שלושה חודשים - פי שלושה מהניסויים הקודמים - מבלי להזדקק לתרופות לדיכוי מערכת החיסון (בריאות)
מחקר של אוניברסיטת סינגפור מגלה כי קפאין מסוגל להחזיר למוח את יכולת הזיכרון החברתי שנפגמת בעקבות לילה ללא שינה - וזאת באמצעות השפעה ממוקדת על אזור ספציפי בהיפוקמפוס, ללא גירוי יתר של המוח כולו (בריאות)
לצד זינוק בשיעורי החיסון, במיוחד בחברה החרדית, נתוני משרד הבריאות מצביעים על אלפי חולים, מאות אשפוזים ועשרות מקרי מוות - רובם בקרב ילדים לא מחוסנים. במקביל למלחמה, מתנהל מאבק לאומי לבלימת אחת המחלות המדבקות ביותר הידועות לאדם
בעוד המדינות הנורדיות ממשיכות להוביל את הדירוג וקוסטה ריקה מזנקת לצמרת וגם ישראל תופסת מקום של כבוד, דוח האושר העולמי החדש חושף פער מדאיג: צעירים במדינות המערב חווים ירידה חסרת תקדים בשביעות הרצון מהחיים | החוקרים מצביעים על "שימוש כבד" באפליקציות מבוססות אלגוריתמים כגורם מרכזי לעלייה בשיעורי הדיכאון והחרדה, וקוראים למקבלי ההחלטות לפעול לפני שהמשבר יחריף (בריאות)
אנחנו קוראים לזה "בלגן", "עומס" או "צורך בסדר", אבל מתחת לערימות הבגדים והניירת מסתתר מנגנון פסיכולוגי עמוק בהרבה | מדוע פרידה מחולצה ישנה מרגישה לעיתים כמו קטיעה של איבר, ואיך הפך המושג "העצמי המורחב" למפתח להבנת החרדה שלנו מריקון המדפים? הקשר הפסיכולוגי שבין רמות הקורטיזול בדם לבין הזיכרונות שקנינו בחנות בשוק (פסיכולוגיה)
מחקר מקיף ופורץ דרך מנפץ את המיתוסים הישנים על בניית שריר: מתברר שגם אימונים קלים יותר, פחות זמן בחדר הכושר ואפילו סטים בודדים יכולים להוביל לתוצאות מרשימות | כל הדרכים המדעיות להפוך לחזקים יותר מבלי לשעבד את סדר היום (בריאות)
מיזמי מיפוי חדשים שהתגברו לאחרונה מסמנים עידן שבו מדעי החיים עוברים מתיאור כללי למיפוי תלת־ממדי, כמותי ומבוסס נתונים | החוקרים מקווים שהמאגר האדיר הזה יסייע להבין טוב יותר מחלות, התפתחות, תגובות חיסוניות ופיתוח תרופות ממוקדות (בריאות)
מחקר חדש חושף כי תושבים באירופה בתקופה העתיקה לא הסתפקו בעופות ובבשר, אלא בישלו מנות מורכבות שכללו תערובות של צמחים, זרעים ודגים שונים | שילוב של ניתוח כימי מתקדם ובחינה מיקרוסקופית פתח צוהר מפתיע אל המטבח הקדום שלפני יותר מארבעת אלפים שנה (בעולם)
לשמור על ה'בועה' שלמה: כיצד להפוך למתווכים של ביטחון עבור ילדינו, לווסת את חשיפתם לכאוס ולבנות אי של יציבות בתוך אי-הוודאות | פנינו אל חיים לוריא - פסיכולוג בתמחות קלינית ומנחה בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה - בכדי לקבל כלים מעשיים להתמודדות (פסיכולוגיה)
מחקר חדש מאוניברסיטת קולג׳ קורק מראה: תזונה עתירת שומן וסוכר בגיל צעיר משנה לטווח ארוך את מעגלי הרעב במוח, גם אחרי שחוזרים לאכול בריא | טיפול בפרוביוטיקה ובסיבים תזונתיים מסוימים הצליח לשקם חלק מהנזקים - ומציע תקווה להתמודדות עם מגפת ההשמנה בילדים (בריאות)
יכול להיות שברגע זה ממש, בלי להתכוון, אתם מגישים לילדים שלכם מנה של כימיקלים רעילים יחד עם ארוחת הערב? מה שנראה כמו שריטה קטנה ותמימה על המחבת האהובה שלכם, הוא למעשה פתח לשחרור חומרים מסוכנים שחודרים ישירות לתוך האוכל ומשם למערכות הגוף | האם המחבת שלכם היא כלי בישול או פצצת זמן בריאותית? (אוכל)
חוקרים מ-Northwestern Medicine מצאו כי הארכת הצום הלילי והפסקת אכילה לפחות שלוש שעות לפני השינה - בלי לשנות את כמות הקלוריות או סוגי המזון - הובילו לירידה בלחץ הדם ולקצב לב בריא יותר בלילה, ולשיפור בתפקוד הסוכר והאינסולין ביום, בקרב מבוגרים עם סיכון מוגבר למחלות לב ומטבוליזם (בריאות)
כולנו עושים את זה כמה פעמים בבוקר בלי לחשוב פעמיים, אבל מה באמת קורה למים שלכם אחרי ההרתחה השנייה והשלישית? התהליך הכימי המפתיע שמעלה את ריכוז החומרים המיותרים בכוס שלכם, והסיבה הקריטית שבגללה מומחים מזהירים: אל תלחצו שוב על הכפתור לפני שתקראו את זה (בריאות)
חוקרים ממרכז VIB וגנט שבבלגיה זיהו שכבת תאים ייחודית בבסיס מקלעת הדמים במוח - "תאי מחסום בסיס" - היוצרת קו הגנה נוסף בין הדם, נוזל המוח־שדרה והרקמה העצבית | המחסום הדינמי הזה נשבר בזמן דלקת מערכתית ומאפשר חדירה של תאים וחומרים אל מערכת העצבים המרכזית, ומציע יעד טיפול חדשני למחלות נוירולוגיות ודלקתיות (בריאות)